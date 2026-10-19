Trường THCS Hai Bà Trưng tạm dừng tổ chức bán trú sau khi xuất hiện các ca bệnh não mô cầu

Nhân viên y tế lấy mẫu giám sát tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) sau khi xuất hiện các ca bệnh não mô cầu tại trường

Thông tin từ Trường THCS Hai Bà Trưng cho biết, sau khi xuất hiện các ca bệnh não mô cầu tại đơn vị, trường quyết định dừng tổ chức bán trú, các hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM, trường không chuyển sang học trực tuyến do tình hình bệnh đã được kiểm soát tốt.

Trong quá trình tổ chức dạy và học, nhà trường tổ chức khử khuẩn, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp, đồng thời khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang trong thời gian ở trường.

Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin đến phụ huynh qua nhóm lớp.

Trường THCS Hai Bà Trưng tiến hành vệ sinh khử khuẩn sau khi xuất hiện các ca bệnh não mô cầu

Trước đó, sáng 19-10, đoàn công tác của Sở Y tế TPHCM do Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng chủ trì đã làm việc trực tiếp tại trường, kiểm tra tình hình dịch tễ và các biện pháp phòng dịch.

Thông tin từ Sở Y tế cho biết, chùm ca bệnh não mô cầu xảy ra tại Trường THCS Hai Bà Trưng gồm 4 ca bệnh nhóm B, trong đó một học sinh đã tử vong vào ngày 14-10, ba học sinh còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe ổn định.

Từ ngày 17-10 đến 19-10, Trường THCS Hai Bà Trưng chưa ghi nhận thêm ca bệnh não mô cầu mới trong nhóm người tiếp xúc. Toàn bộ 177 người tiếp xúc gần đã uống kháng sinh dự phòng, được giám sát sức khỏe hàng ngày. Ngành y tế cũng mở rộng dự phòng trong nhà trường, nâng tổng số người được dùng thuốc lên 2.031 người