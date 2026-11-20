Thừa ủy quyền, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS Hạ Hòa.

Tới dự và chung vui với nhà trường có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và xã Hạ Hòa.

Tại chương trình kỷ niệm, các đại biểu cùng thầy, cô giáo nhà trường đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, khẳng định ý nghĩa của ngày 20/11 trong việc tôn vinh vị thế, vai trò của người thầy đối với sự nghiệp giáo dục.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể Trường THCS Hạ Hòa.

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, Trường THCS Hạ Hòa luôn phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết, sáng tạo; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều năm qua, nhà trường đạt kết quả nổi bật trong giáo dục toàn diện, có nhiều học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp tỉnh, từng bước khẳng định vị thế trong ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ.

Năm học 2025-2026, Trường THCS Hạ Hòa có 95,7% học sinh đạt kết quả rèn luyện tốt và khá; 98,1% học sinh có kết quả học tập từ mức đạt trở lên. Nhà trường có 32 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, xếp thứ 17 toàn tỉnh; đứng thứ 35 toàn tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 và có 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền, Trường THCS Hạ Hòa được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được trao tặng Bằng khen, Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hạ Hòa tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Hạ Hòa đạt được. Đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ nhà giáo đã đặt nền móng cho sự phát triển của nhà trường, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.Nhấn mạnh giáo dục có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ, đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, hạnh phúc.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh. Đối với các em học sinh, cần phát huy truyền thống của nhà trường, chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng ước mơ, ý chí vươn lên, trở thành những công dân có ích cho xã hội.Đồng chí nhấn mạnh, Cờ thi đua của Chính phủ là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để Trường THCS Hạ Hòa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.