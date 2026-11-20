Học sinh Trường THCS Đông Cương biểu diễn văn nghệ tại chương trình.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, giáo viên, học sinh. Đây là dịp để thầy và trò cùng tìm hiểu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tri ân các thế hệ nhà giáo đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Trao thưởng cho các em học sinh tại chương trình.

Các hoạt động góp phần giáo dục cho học sinh ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng biết ơn thầy cô, tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Chương trình còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa và tiếp nối qua các thế hệ học sinh.

Lãnh đạo phường Hàm Rồng trao tặng Trường THCS Đông Cương bức tranh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho đội viên.

Nhân dịp này, phường Hàm Rồng trao quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; nhà trường khen thưởng học sinh giỏi và giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.