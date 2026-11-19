Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa: Ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành của Trường THCS Đề Thám; giao lưu văn nghệ; tri ân các thế hệ giáo viên có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('5b8905828b9fe71bedb4de01730dc0d3')

Được thành lập năm 1966 trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Hòa An (cũ), trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, các thế hệ thầy và trò nhà trường nỗ lực vượt khó, duy trì nền nếp dạy và học. Sau tàn phá của chiến tranh biên giới năm 1979, nhà trường tiếp tục khôi phục hoạt động, kiên trì sự nghiệp gieo chữ. Năm 2011, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và được công nhận lại năm 2018.

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Đề Thám không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số, giáo dục STEM, Robotics và từng bước khai thác trí tuệ nhân tạo trong dạy học. Năm học 2025 - 2026, trường có 28 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 179/187 học sinh trúng tuyển vào lớp 10, đạt 95,7%, trong đó, có 22 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Cao Bằng; học sinh giành 3 giải tại sân chơi Robotics cấp quốc gia...

Lãnh đạo UBND phường Thục Phán và Hiệu trưởng Trường THCS Đề Thám trao quà tri ân các thế hệ giáo viên có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Nhân dịp này, nhà trường khen thưởng 5 giáo viên và 33 học sinh có thành tích trong phong trào thi đua đợt I, năm học 2026 - 2027; tặng quà tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.