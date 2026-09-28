Trường THCS Chu Văn An giành giải Nhất cuộc thi 'Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám'

Cuộc thi "Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám" dành cho học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), Tối 27-9, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cuộc thi giúp học sinh tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay; hệ thống 82 bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới; các danh nhân tiêu biểu gắn với di tích và truyền thống khoa bảng Việt Nam. Qua đó, các em có cơ hội khám phá kiến trúc, lịch sử và những giá trị văn hóa của di tích, đồng thời hiểu thêm về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài cùng sức sống của những giá trị ấy trong đời sống hôm nay.

Phát biểu tại cuộc thi, Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội khẳng định: Cuộc thi là một sân chơi để các em học sinh thể hiện hiểu biết, kiến thức và là cơ hội để các em tìm hiểu và cảm nhận được những giá trị văn hóa tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ đó hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc và truyền thống hiếu học của cha ông.

Cuộc thi có sự góp mặt của 3 đội đến từ Trường Trung học cơ sở (THCS) Chu Văn An (phường Tây Hồ); Trường THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng) và Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì).

Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì) giành Giải Nhất, Trường trung học cơ sở Chu Văn An (phường Việt Hưng) giành Giải Nhì và Trường trung học cơ sở Chu Văn An (phường Tây Hồ) giành Giải Ba.

Mỗi đội gồm 10 học sinh. Với hình thức thi kết hợp kiến thức và trải nghiệm, chương trình tạo điều kiện để học sinh vận dụng hiểu biết về lịch sử, văn hóa, đồng thời thể hiện khả năng trình bày, phối hợp và sáng tạo.

Mỗi đội gồm 10 học sinh. Chương trình được xây dựng như một sân chơi giáo dục di sản, kết hợp tìm hiểu kiến thức với kỹ năng trình bày, phối hợp và sáng tạo. Các đội sẽ tranh tài qua ba vòng:

Vòng 1 - Chào hỏi, giới thiệu: Các đội giới thiệu về thành viên, nhà trường và thông điệp tham gia cuộc thi. Phần thể hiện gắn với chủ đề Văn Miếu - Quốc Tử Giám, truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo; khuyến khích hình thức sáng tạo, sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Vòng 2 - Kiến thức: Các đội trả lời ba gói câu hỏi theo hình thức bấm chuông giành quyền trả lời. Nội dung tập trung vào lịch sử hình thành và phát triển, giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của di tích; hệ thống bia Tiến sĩ; các danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng Thăng Long - Hà Nội.

Vòng 3 - Kỹ năng sáng tạo: Các đội tham gia những thử thách như ghép tranh, sân khấu hóa, hùng biện về ý nghĩa bức tranh hoặc xây dựng tình huống sáng tạo.

Ban Giám khảo gồm năm chuyên gia, giáo viên có uy tín trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa và giáo dục. Các phần thi được đánh giá trên cơ sở kiến thức, khả năng trình bày, kỹ năng phối hợp và tính sáng tạo.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội cũng cho biết : Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong rằng các em học sinh có cơ hội thể hiện những hiểu biết, nhận thức của mình. Đồng thời, tiếp tục rèn luyện để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, có ích cho gia đình, cộng đồng, Thủ đô và đất nước.

Các phần thi được đánh giá trên cơ sở kiến thức, khả năng trình bày, kỹ năng phối hợp và tính sáng tạo. Các giải thưởng gồm: 1 giải nhất; 1 giải nhì; 1 giải ba; 1 giải trình diễn ấn tượng. Giải nhất thuộc về Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao ba giải chuyên đề dành cho các trường tham gia: Giải Không gian tương tác hiệu quả thuộc về Trường THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ); Giải Không gian trải nghiệm ấn tượng thuộc về Trường THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng); Giải Không gian trải nghiệm sáng tạo thuộc về Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì).

Các giải chuyên đề ghi nhận nỗ lực của nhà trường và học sinh trong việc xây dựng, tổ chức và thể hiện không gian trải nghiệm văn hóa theo chủ đề cuộc thi; đồng thời khuyến khích các em chủ động khám phá và phát huy khả năng sáng tạo khi tiếp cận di sản.

Là hoạt động kết nối di sản với giáo dục, cuộc thi tạo cơ hội để học sinh tiếp cận Văn Miếu - Quốc Tử Giám bằng những hình thức gần gũi, trực quan và phù hợp với lứa tuổi. Trong năm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, việc các em trực tiếp tìm hiểu lịch sử, các bậc hiền tài, truyền thống khoa bảng và giá trị của di tích càng góp phần khẳng định ý nghĩa của di sản trong đời sống hôm nay.

Thông qua kiến thức và trải nghiệm tại cuộc thi, chương trình hướng tới bồi đắp tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc; khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo và nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội.