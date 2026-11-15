Trường THCS Chất lượng cao Mai Sơn kỷ niệm 30 năm thành lập

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Trường THCS Chất lượng cao Mai Sơn, tiền thân là Trường Chuyên Mai Sơn, được thành lập ngày 1/9/1996, với 2 lớp, 42 học sinh, cơ sở vật chất thiếu thốn, phải học nhờ tại trường khác. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh có năng lực, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục Sơn La. Đến nay, học sinh nhà trường đã giành 1.668 giải cấp tỉnh, 178 giải cấp quốc gia, 2 giải cấp khu vực; tỷ lệ tốt nghiệp THCS hằng năm đạt 100%. Riêng năm học 2025-2026, trường đạt 103 giải cấp tỉnh, 8 giải cấp quốc gia và 2 giải tại cuộc thi Robocon cấp tỉnh. Với những thành tích nổi bật, nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS Chất lượng cao Mai Sơn.

Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Học sinh tham gia lễ kỷ niệm.

Học sinh tham gia lễ kỷ niệm.

Bên cạnh giáo dục mũi nhọn, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, STEM và nghiên cứu khoa học. Năm học 2026-2027, trường có 17 lớp, 594 học sinh và 39 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu chúc mừng.

Sở GD-ĐT tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho tập thể Trường THCS Chất lượng cao Mai Sơn; UBND xã Mai Sơn tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển nhà trường.

Ban Giám hiệu Trường THCS Chất lượng cao Mai Sơn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

UBND xã Mai Sơn tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Tri ân các thế hệ giáo viên qua các thời kỳ.