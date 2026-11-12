Trường THCS B Hải Hậu: Chất lượng giáo dục được đo bằng những kết quả cụ thể

Từ chất lượng đại trà đến những sân chơi học thuật

Năm học 2025-2026, Trường THCS B Hải Hậu (tiền thân là Trường THCS Hải Phương) có 14 lớp với 627 học sinh, cùng 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, 24/24 giáo viên đạt chuẩn, chiếm 100%.

Với nhà trường, chất lượng giáo dục được thể hiện trước hết qua kết quả học tập của học sinh. Tại kỳ khảo sát chất lượng đại trà khối 9 của Sở GD&ĐT, học sinh Trường THCS B Hải Hậu đạt thứ hạng cao ở một số môn: Toán xếp thứ 24/426 trường, Tiếng Anh xếp thứ 34/426 trường và Ngữ văn xếp thứ 184/426 trường.

Ở kỳ thi học sinh giỏi văn hóa khối 9, nhà trường xếp thứ 35/365 trường thuộc nhóm 2.

Không chỉ tập trung vào các môn học văn hóa, học sinh Trường THCS B Hải Hậu còn tham gia nhiều sân chơi về ngoại ngữ, toán học, STEM, khoa học kỹ thuật, thể thao và khởi nghiệp.

Tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, học sinh của trường giành 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Ở cuộc thi IOE cấp tỉnh, học sinh đạt 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích; Đấu trường Toán học cấp tỉnh có 8 học sinh đạt giải Khuyến khích; cuộc thi Toán - Tiếng Anh cấp tỉnh có 2 giải Khuyến khích.

Trong lĩnh vực thể dục thể thao, 2 học sinh đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh. Hai học sinh được tham gia Ngày hội STEM và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Đáng chú ý, tại Cuộc thi học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Ninh Bình, 5 học sinh của trường đạt giải Nhì.

Việc học sinh tham gia và đạt kết quả ở nhiều sân chơi khác nhau cho thấy các hoạt động giáo dục tại TrườngTHCS B Hải Hậu được triển khai theo nhiều hướng, bên cạnh việc duy trì chất lượng các môn học văn hóa còn tạo điều kiện để học sinh phát triển năng lực ở những lĩnh vực khác.

Kết quả thi vào lớp 10: Một thước đo của chất lượng

Nếu kết quả học tập và các cuộc thi phản ánh từng mặt của quá trình giáo dục, thì kết quả thi vào lớp 10 là một trong những thước đo được phụ huynh, học sinh đặc biệt quan tâm.

Theo kết quả năm học 2025-2026, kỳ thi vào THPT năm học 2026-2027 của Trường THCS B Hải Hậu có 101/135 học trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập; một học sinh đỗ chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Những con số này cùng với kết quả khảo sát chất lượng khối 9 tạo nên bức tranh tương đối rõ về chất lượng đầu ra của học sinh nhà trường trong năm học.

Bên cạnh kết quả học tập, các hoạt động giáo dục khác của trường cũng được ghi nhận nằm trong nhóm dẫn đầu của cụm. Nhà trường hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học.

Những kết quả chuyên môn này đi cùng sự ghi nhận đối với tập thể nhà trường. Năm học 2025-2026, Trường THCS B Hải Hậu được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 22/6/2025 của UBND xã Hải Hậu.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS B Hải Hậu.

Chi bộ nhà trường được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Quyết định số 467/QĐ-ĐU ngày 18/12/2025 của Đảng ủy xã Hải Hậu.

Những kết quả đạt được trong năm học 2025-2026 được đặt trên nền tảng tổ chức và đội ngũ của nhà trường. Trường THCS B Hải Hậu được Sở Giáo dục tỉnh Ninh Bình công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3.

Chi bộ nhà trường có 23/30 đảng viên, chiếm 74,2%; hằng năm được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đoàn Thanh niên và Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đều đạt tiên tiến xuất sắc.

Trong năm học, Trường THCS B Hải Hậu là đơn vị tiên tiến xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua cấp THCS thuộc UBND xã Hải Hậu. Nhà trường được khối thi đua các trường THCS suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Từ chất lượng đại trà, thành tích học sinh giỏi đến kết quả thi vào lớp 10 và các hoạt động phát triển năng lực, năm học 2025-2026 cho thấy những kết quả khá toàn diện của Trường THCS B Hải Hậu.

Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Đây cũng là nền tảng để nhà trường tiếp tục duy trì nền nếp, phát huy thế mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm học tiếp theo, hướng tới mục tiêu tạo môi trường học tập để học sinh được phát triển cả kiến thức, kỹ năng và năng lực.

Chiến dịch “Không một mình 2026 – Kết nối không tổn thương”, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Mới đây, Hội Cựu Công an nhân dân xã Hải Hậu phối hợp với Công an xã, Phòng Văn hóa – Xã hội, Đoàn Thanh niên xã và Trường THCS B Hải Hậu tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, đồng thời phát động Chiến dịch “Không một mình 2026 – Kết nối không tổn thương”, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố sự phối hợp giữa Hội Cựu Công an nhân dân, Công an xã, cơ quan chuyên môn, tổ chức Đoàn và nhà trường. Từ những hoạt động cụ thể, thông điệp “Không một mình” được lan tỏa, hướng tới để mỗi học sinh có điểm tựa tin cậy khi cần được lắng nghe, giúp đỡ và bảo vệ.