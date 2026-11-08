Trưởng thành từ thi bí thư chi bộ giỏi

Bí thư chi bộ tham gia phần thi trắc nghiệm hội thi bí thư chi bộ giỏi xã Mường Nhé lần thứ I, năm 2026.

Hơn 1 tuần sau khi xuất sắc vượt qua 9 thí sinh khác để giành giải Nhất hội thi bí thư chi bộ giỏi lần thứ I, năm 2026 do Đảng ủy xã Mường Nhé tổ chức, anh Thào A Trắng, Bí thư Chi bộ bản Nậm Pố 3 vẫn còn nguyên những ấn tượng về cuộc thi. Với anh, hội thi là cơ hội đánh giá kiến thức, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ và nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong quá trình lãnh đạo, điều hành hoạt động chi bộ.

Trải qua các phần thi giới thiệu, trắc nghiệm, thuyết trình và xử lý tình huống, Bí thư Chi bộ bản Nậm Pố 3, Thào A Trắng có dịp hệ thống hóa kiến thức về công tác xây dựng Đảng, Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Đảng; đồng thời rèn luyện khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn.

Anh Trắng chia sẻ: “Hội thi giúp bản thân có thêm cơ hội thể hiện bản lĩnh chính trị, trao đổi, học hỏi những cách làm hay, kinh nghiệm thiết thực từ các đồng chí bí thư chi bộ. Những kiến thức, kỹ năng tích lũy sau hội thi, tôi sẽ vận dụng vào thực tiễn, góp phần đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát huy vai trò của chi bộ tại địa bàn dân cư”.

Tham gia thi bí thư chi bộ giỏi và tuyên truyền viên giỏi xã Mường Chà năm 2026, thầy giáo Trần Đăng Khoa, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Chà Nưa mang đến những kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo chi bộ nhà trường gần 30 đảng viên. Với 24 năm tuổi Đảng, trải qua quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến, thầy Khoa luôn xác định giữ vững phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Tham gia hội thi, thầy giáo Khoa lựa chọn nội dung vận dụng Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới vào thực tiễn hoạt động của chi bộ. Từ thực tiễn tại nhà trường, thầy Khoa phân tích chuẩn mực về tinh thần trách nhiệm của người giáo viên, đảng viên và bí thư chi bộ. Quan trọng là người đứng đầu chi bộ phải đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực để đảng viên noi theo.

Thầy giáo Khoa khẳng định: Chất lượng công tác xây dựng Đảng trong trường học cần đánh giá bằng chính kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sự chuyển biến trong tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của mỗi đảng viên. Khi các chuẩn mực đạo đức cụ thể hóa bằng công việc hằng ngày, nghị quyết chi bộ sẽ có kết quả để kiểm chứng.

Thầy giáo Thào A Sình, Bí thư Chi bộ Phân hiệu 1, Trường PTDTBT Tiểu học Sín Chải đạt giải nhất Hội thi Bí thư chi bộ giỏi xã Sín Chải lần thứ I năm 2026.

Xuất phát từ yêu cầu gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ thực tiễn, thầy giáo Thào A Sình, Bí thư Chi bộ Phân hiệu 1, Trường PTDTBT Tiểu học Sín Chải đăng ký tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi xã Sín Chải lần thứ nhất năm 2026 với mong muốn bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng. Với 3 năm phụ trách công tác Đảng, thầy Sình đã có nhiều đóng góp trong xây dựng chi bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. Tham gia thi bí thư chi bộ giỏi, thầy Sình lựa chọn chủ đề “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ”.

“Kiểm tra, giám sát là phương thức quan trọng để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Vì vậy, tôi lựa chọn chủ đề này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ngay từ chi bộ. Nhất là hội thi này đã tạo cho tôi cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những tình huống thực tế để vận dụng linh hoạt, hiệu quả hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo” - thầy giáo Sình chia sẻ.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi xã Sín Chải lần thứ nhất năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (5 - 6/11), với sự tham gia của 21 thí sinh. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần tự tin và trách nhiệm, nhiều thí sinh đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, điều hành, kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cũng như khả năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác tại chi bộ.

Ông Đoàn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sín Chải, Trưởng ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội để cán bộ cơ sở giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian qua, phong trào bồi dưỡng, nâng cao năng lực bí thư chi bộ thông qua hội thi được nhiều địa phương trong tỉnh triển khai. Hội thi đã bám sát nhiệm vụ của chi bộ, tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; tuyên truyền, vận động quần chúng và giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Việc kết hợp kiểm tra kiến thức với thuyết trình, xử lý tình huống giúp đánh giá toàn diện hơn năng lực của những người đứng đầu chi bộ.

Đại diện Đảng ủy xã Mường Chà chúc mừng các thí sinh tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi.

Đặc biệt, việc tổ chức hội thi gắn với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2026 - 2030 góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ những hội thi, nhiều bí thư chi bộ có thêm kiến thức, kỹ năng tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; trở thành hạt nhân của Đảng, xây dựng khối đoàn kết, phát huy vai trò nêu gương và đưa nghị quyết vào cuộc sống.