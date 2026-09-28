Trưởng thành từ những 'cung đường thép'

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp THPT, Thân Văn Hải viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 202, với sự chín chắn và tinh thần trách nhiệm, anh được cấp trên cử đi đào tạo tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp. Những ngày đầu tiếp xúc với môi trường học tập, rèn luyện với yêu cầu cao, Hải không tránh khỏi bỡ ngỡ.

Trung úy QNCN Thân Văn Hải nhớ lại: “Tôi tự nhủ không được lùi bước trước gian khó, phải lấy niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự học làm động lực phấn đấu”.

Trung úy QNCN Thân Văn Hải (thứ hai, từ trái sang) tại Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025.

Để phát huy tính tiền phong của người đảng viên, Hải tự đặt ra chế độ học tập, rèn luyện nghiêm túc. Ban ngày, anh tập trung nghe giảng, quan sát từng thao tác mẫu; ban đêm, khi đồng đội đã nghỉ ngơi, anh lại miệt mài bên trang giáo trình, tỉ mỉ ghi chép từng thông số, tính năng kỹ thuật của xe T-54. Nội dung nào chưa rõ, anh chủ động tìm gặp giảng viên hoặc trao đổi với đồng đội cho đến khi nắm chắc. Trong những đợt huấn luyện cao điểm, kíp xe của anh coi “thao trường là nhà, cỗ xe tăng là người bạn đồng hành”. Sau mỗi buổi tập, anh thường ở lại kiểm tra công việc, cùng đồng đội chuẩn bị chu đáo cho nhiệm vụ tiếp theo.

Trở về Lữ đoàn 202 đảm nhiệm cương vị Trưởng xe T-54, Hải không chỉ chú trọng hoàn thành nhiệm vụ cá nhân mà còn chủ động học hỏi, nâng cao trình độ toàn diện. Nêu cao tinh thần “đảng viên đi trước”, anh luôn gương mẫu trong học tập, rèn luyện, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đồng đội cùng tiến bộ. Anh quan niệm, người chỉ huy kíp xe muốn nói đồng đội nghe, hướng dẫn đồng đội làm thì bản thân phải nắm thật chắc, thật sâu, thật toàn diện để hiệp đồng tác chiến chuẩn xác nhất... Tinh thần học hỏi và ý chí vượt khó đã giúp anh đạt nhiều thành tích trên “cung đường thép”.

Năm 2024, anh giành huy chương bạc nội dung chạy 3.000m vũ trang vượt chướng ngại vật tại Hội thao thể dục, thể thao cấp Binh chủng; cùng kíp xe đoạt giải nhì tại Hội thao trung đội tăng thiết giáp giỏi toàn quân; nhiều năm liền được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2025, anh được tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân... Thượng tá Lã Hồng Khuê, Phó chính ủy Lữ đoàn 202 nhận xét: “Trung úy QNCN Thân Văn Hải hội tụ những phẩm chất tốt đẹp của người lính tăng thiết giáp và tính gương mẫu của người đảng viên; có bản lĩnh vững vàng, sống giản dị, trách nhiệm cao và luôn khát khao cống hiến. Dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí cũng bình tĩnh, quyết tâm vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.