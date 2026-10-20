Trưởng thành từ gian khó, nghĩa tình!

Từ ngày 21-23/10/2026, Khóa D2, Học viện CSND sẽtổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm tựu trường(1976-2026). Chương trình hội khóa quy tụ gần 250 cựu sinh viên D2 về dự. Những sỹ quan Cảnh sát thuở nào, nay cùng nhau trở về nơi đã rèn giũa hun đúc trong họ ý chí và đạo đức cách mạng. Họtrở về để nhìn lại một hành trình 50 năm học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và gìn giữ nghĩa tình của một thế hệ D2.

Những cựu học viên khóa D2 chia sẻ rằng, 50 năm đủ để những mái tóc xanh ngày ấy pha màu thời gian; đủ để những bước chân tuổi đôi mươi năm nào đi qua biết bao nẻo đường của cuộc đời; đủ để mỗi học viên D2 trải qua những vui buồn, thành công, mất mát và những thử thách của một đời người.

Nhưng có những điều thời gian không thể làm phai nhạt. Đó là ký ức về mái trường, ký ức về những người thầy, người cô đã tận tâm dìu dắt các sỹ quan khóa D2. Đó là những tháng ngày học tập, rèn luyện gian khổ mà đầy tự hào. Là tình đồng chí, đồng đội được hun đúc từ tuổi trẻ và bền chặt qua năm tháng.

Đến giờ các học viên khóa D2 vẫn nhớ ngày đầu tiên bước vào mái trường Học viện CSND - ngày tựu trường của khóa D2. Đó là năm 1976.

Những nữ học viên D2 ngày đang theo học, rèn luyện tại mái trường Sỹ quan CSND.

Đất nước vừa bước ra khỏi những năm tháng chiến tranh khốc liệt, non sông đã liền một dải, cả dân tộc bước vào một chặng đường mới với biết bao khó khăn, thử thách và cũng đầy niềm tin, khát vọng.

Các học viên khóa D2 không thể quên sự gian truân, vất vả của đời sinh viên lúc bấy giờ. 5h sáng, giữa mùa đông giá rét, muốn có nước rửa mặt, đánh răng, họ phải ra tận bờ suối gần 1km. Những suất ăn sáng, trưa, tối đều bằng mỳ hạt. Nếu học viên nào muốn ăn thêm thì tranh thủ giờ nghỉ ra ngoài bờ đê mua vài quả chuối, củ sắn của các bà, các chị. Giờ nghỉ, ngày nghỉ các lớp lao động trồng được hàng trăm kg sắn, hàng trăm kg rau xanh để cải thiện cho bữa ăn tập thể và cải thiện bữa ăn cho chính mình.

Trong bối cảnh đó, những học viên khóa D2 bắt đầu học những bài học đầu tiên của nghề nghiệp, của kỷ luật, của trách nhiệm và của bản lĩnh. Mái trường Học viện CSND (hồi đó là Trường Sỹ quan CSND) không chỉ trang bị cho các học viên kiến thức để bước vào nghề, mà còn dạy họ điều lớn hơn: Làm người cán bộ Công an nhân dân trước hết phải biết sống có lý tưởng, có kỷ luật, có trách nhiệm; biết đặt mình trong tập thể, biết vì đồng chí, đồng đội và vì nhân dân mà phấn đấu.

Từ mái trường này, các học viên khóa D2 được giáo dục về lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với chế độ và nhân dân; được hun đúc ý thức trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; được rèn luyện để khi bước vào thực tiễn, trước những khó khăn, hiểm nguy, người cán bộ Công an phải vững vàng về bản lĩnh, sáng suốt trong nhận định, mưu trí trong xử trí và dũng cảm trong hành động.

Các cựu học viên khóa D2, Học viện CSND trong một buổi gặp mặt, giao lưu vào tháng 9/2026.

Khi các học viên khóa D2 đã có một chặng đường dài để nhìn lại, họ càng hiểu rằng: Một người thầy tốt có thể trao cho học trò một bài học, nhưng một người thầy lớn có thể trao cho học trò một cách sống.

Các học viên khóa D2 đã tri ân những người thầy, người cô đã dành những năm tháng đẹp nhất của mình cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo những người cán bộ Công an nhân dân, trong đó có những người thầy, người cô đã đi xa. Các thầy cô đã ân cần chỉ bảo dạy dỗ họ từng bài học một cách cụ thể. Những bài giảng đã trang bị cho các học viên những lý luận cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, các thầy đã dạy họ những biện pháp nghiệp vụ quan trọng của ngành Công an trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và quản lý Nhà nước về ANTT. Những lý luận nghiệp vụ đó đã được cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn để lại cho các thế hệ Công an trong chương trình đào tạo của ngành. Đến giờ, khi đã trưởng thành, giữ nhiều cương vị quan trọng, họ vẫn nhớ mãi về GS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cảnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện CSND; PGS.TS, Thiếu tướng Trần Nam Trường, nguyên Phó Giám đốc Học viện CSND; PGS.TS, Đại tá Đỗ Bá Cở, nguyên Phó Giám đốc Học viện CSND; Đại tá Đỗ Văn Phẩm, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự…

Rời mái trường Học viện CSND, mỗi học viên khóa D2 đã đi trên những con đường rất khác nhau.

Có người về với những địa bàn trọng điểm. Có người gắn bó với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Có người làm công tác tham mưu, quản lý, chỉ huy. Có người đứng trong những lĩnh vực trực tiếp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Có người tiếp tục gắn bó với giảng đường, với khoa học, với sự nghiệp đào tạo các thế hệ cán bộ Công an. Có những người chuyển ngành công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mỗi người một vị trí. Mỗi người một nhiệm vụ. Nhưng cùng chung một lời thề, một lý tưởng và một trách nhiệm: Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

Và chính trong thực tiễn ấy, D2 đã trưởng thành.

Các cựu học viên trong Ban Liên lạc Khóa D2, Học viện CSND.

Nhìn lại chặng đường 50 năm, học viên khóa D2 có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của họ.

D2 đã có 1 đồng chí là Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; 1 đồng chí là Trung tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; 01 Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng; 1 đồng chí giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 1 Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; 3 Thiếu tướng giữ các cương vị Cục trưởng, Giám đốc Công an tỉnh.

D2 còn có 11 đồng chí là Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố; 90 đồng chí giữ cương vị Trưởng phòng và tương đương; hơn 70 đồng chí giữ cương vị Phó Trưởng phòng và tương đương; phần lớn các đồng chí còn lại đều đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội trở lên. Nhiều đồng chí giữ cương vị, trách nhiệm cao trong các ngành Tòa án, Kiểm sát, Hải quan, Thanh tra và các doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong hành trình ấy, D2 có một đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là Đại tá Hồ Sĩ Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Nghệ An, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

D2 cũng có 3 Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 5 đồng chí có học vị Tiến sĩ và 8 đồng chí có học vị Thạc sĩ - những người đã góp phần đưa tri thức, nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tiễn trở thành một phần trong sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Và còn biết bao đồng chí khác - những người có thể không đứng ở những vị trí cao nhất, không xuất hiện trong những danh sách thành tích, nhưng đã dành trọn những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho đơn vị, cho địa phương, cho công việc và cho nhân dân.

Hiện nay, các cựu sinh viên D2 đang sống, sinh hoạt ở 25 hội D2 cấp tỉnh, thành phố và sinh hoạt ở 95 Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam xã, phường, nơi cư trú thuộc Hội cựu CAND các tỉnh, thành phố. Nhiều người vẫn tham gia Ban chấp hành Hội Cựu CAND các địa phương.

Nhiều đồng chí vẫn hăng say hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tư vấn pháp luật, sản xuất, kinh doanh, gương mẫu và tiếp tục cống hiến đóng góp kinh nghiệm cho sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự và kinh tế xã hội tại cơ sở.

Thật tự hào khi nhiều con em của các đồng chí cựu sinh viên D2 đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh. Tiêu biểu như Trung tướng, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, con trai của đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Đại tá, TS. Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, con trai đồng chí cố Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Nhiều con em các đồng chí cựu học viên D2, Học viện CSND hiện đang công tác tại công an các đơn vị, địa phương trong cả nước, trong đó nhiều đồng chí giữ các cương vị lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội đến phòng…, đã nối dài những trang truyền thống rực rỡ và đầy tự hào của khóa D2.