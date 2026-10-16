Trưởng thành từ bệ phóng 'Tiếng hát Hà Nội'

Từ dấu mốc giải Nhất đến sự trưởng thành trong âm nhạc

- Sau một năm kể từ khi giành giải Nhất dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” năm 2025, sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Phương Anh có những thay đổi như thế nào?

- Sau khi đoạt giải Nhất “Tiếng hát Hà Nội” năm 2025, tôi có thêm nhiều cơ hội mới trong hoạt động nghệ thuật. Tôi được biểu diễn trên những sân khấu lớn, có dịp đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ tên tuổi và được đông đảo khán giả biết đến, yêu thương nhiều hơn. Với tôi, đó là những dấu mốc rất ý nghĩa, tạo thêm động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc đã lựa chọn.

Ca sĩ Nguyễn Phương Anh. Ảnh: Văn Tuyến

- Nhìn lại hành trình tham gia cuộc thi năm 2025, đâu là kỷ niệm khiến Phương Anh nhớ nhất? Những thử thách trong quá trình chuẩn bị đã giúp bạn có thêm kinh nghiệm như thế nào?

- Điều tôi nhớ nhất là quá trình tập luyện cùng các thầy cô giáo, nhạc sĩ và sự đồng hành, động viên của khán giả, gia đình cùng những người thân yêu. Đó là nguồn động lực giúp tôi vượt qua áp lực, nỗ lực hoàn thiện bản thân để bước vào từng vòng thi.

Nhạc thính phòng là dòng nhạc đòi hỏi kỹ thuật và quá trình rèn luyện nghiêm túc. Trong khi đó, thời gian chuẩn bị cho mỗi vòng thi khá ngắn, từ lựa chọn tác phẩm phù hợp đến tập luyện, hoàn thiện cách thể hiện. Vì vậy, tôi phải tập trung cao độ và cố gắng rất nhiều để có được phần trình diễn tốt nhất.

Tôi cũng từng hồi hộp, lo lắng mỗi khi bước lên sân khấu dự thi. Nhưng sau cuộc thi, đặc biệt khi có cơ hội biểu diễn trên những sân khấu lớn hơn, cảm giác ấy dần thay đổi. Tôi không còn quá chú ý đến sự hồi hộp mà cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc khi được hát, được chia sẻ âm nhạc với khán giả. Với tôi, đó là một trong những chuyển biến đáng quý nhất sau dấu mốc giải Nhất.

- Sau một năm, Phương Anh nhận thấy mình trưởng thành nhất ở phương diện nào? Những bài học từ cuộc thi đã giúp bạn cải thiện giọng hát ra sao?

-Tôi thấy mình trưởng thành cả về bản lĩnh sân khấu lẫn chuyên môn. Nếu trước đây tôi thường hồi hộp khi đứng trước đông người thì hiện tại, tôi tự tin hơn và biết tận hưởng niềm vui khi được biểu diễn. Tôi cũng học được cách làm chủ cảm xúc, tập trung vào tác phẩm và truyền tải tinh thần bài hát đến khán giả.

Ca sĩ Nguyễn Phương Anh đoạt giải Nhất dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" năm 2025. Ảnh: Hà Nội

Về chuyên môn, giọng hát của tôi có những tiến bộ nhờ quá trình học tập, rèn luyện và sự hướng dẫn sát sao của các thầy cô. Tôi được chỉ dạy kỹ hơn về kỹ thuật thanh nhạc, cách đặt vị trí âm thanh, đồng thời học cách tư duy và lựa chọn tác phẩm phù hợp với giọng hát của mình.

Cuộc thi giúp tôi hiểu rằng đam mê là điều kiện quan trọng, nhưng để tiến xa trong âm nhạc còn cần sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần cầu thị. Tôi vẫn đang tiếp tục học hỏi, bởi mỗi sân khấu, mỗi tác phẩm đều mang đến những trải nghiệm mới để mình hoàn thiện hơn.

Lan tỏa đam mê, tiếp sức cho những giọng ca trẻ

- Nhạc thính phòng là dòng nhạc khó, đòi hỏi quá trình rèn luyện lâu dài. Điều gì khiến Phương Anh quyết định gắn bó với dòng nhạc này? Để theo đuổi đam mê, bạn đã phải đánh đổi những gì?

- Tôi nghĩ rằng để đạt được thành quả trong bất kỳ lĩnh vực nào, mỗi người đều phải chấp nhận những sự đánh đổi nhất định. Với tôi, điều đầu tiên là thời gian.

Trong khi nhiều bạn cùng trang lứa dành thời gian đi chơi, xem phim hay tham gia các hoạt động giải trí, tôi lại dành phần lớn thời gian để nghe nhạc, tìm hiểu về âm nhạc, học tác phẩm và xin thầy cô thêm giờ để rèn luyện. Tôi phải thu hẹp thời gian dành cho những sở thích cá nhân để đầu tư nhiều hơn cho con đường mình đã lựa chọn.

Ca sĩ Nguyễn Phương Anh luôn cháy hết mình trên sân khấu. Ảnh: Hà Nội

Đôi khi, lịch biểu diễn cũng khiến tôi không thể có mặt bên gia đình trong những dịp riêng. Đó là điều khiến tôi không tránh khỏi tiếc nuối, nhưng khi đã lựa chọn theo đuổi âm nhạc, tôi hiểu mình cần có trách nhiệm với lựa chọn ấy.

Những đánh đổi đó giúp tôi nhận ra tình yêu âm nhạc không chỉ nằm ở cảm xúc mà còn thể hiện qua sự bền bỉ và nghiêm túc với nghề. Càng học tập, rèn luyện, tôi càng hiểu mình cần nỗ lực nhiều hơn để có thể gắn bó lâu dài với dòng nhạc thính phòng.

- Từ trải nghiệm của bản thân, Phương Anh muốn chia sẻ điều gì với các thí sinh tham gia “Tiếng hát Hà Nội” năm 2026 để các bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi?

- Tôi muốn nhắn nhủ các bạn hãy bình tĩnh, tự tin, tỏa sáng và cháy hết mình với đam mê. Tôi luôn tin rằng: “Cứ đam mê, cứ yêu âm nhạc thì âm nhạc sẽ yêu mình”.

Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc cần đi cùng sự chuẩn bị nghiêm túc. Các bạn nên dành thời gian tìm kiếm, lựa chọn tác phẩm phù hợp với chất giọng và khả năng của mình, đồng thời có thầy cô hoặc người có chuyên môn hướng dẫn trong quá trình tập luyện. Một tiết mục được chuẩn bị chỉn chu, thể hiện đúng khả năng và có cảm xúc chân thành sẽ giúp thí sinh phát huy thế mạnh, tạo được sự đồng cảm với khán giả.

Tôi cũng nghĩ các bạn không nên quá đặt nặng kết quả mà quên đi ý nghĩa của hành trình tham gia cuộc thi. Hãy coi đây là cơ hội để học hỏi, khám phá khả năng của bản thân, tiếp nhận những góp ý chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn. Đôi khi, những điều học được sau cuộc thi còn có giá trị lâu dài hơn cả một giải thưởng.

Với ca sĩ Phương Anh, cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" là môi trường hấp dẫn để người trẻ rèn luyện. Ảnh: Văn Tuyến

- Phương Anh kỳ vọng cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” năm 2026 sẽ mang đến điều gì cho các thí sinh?

- Với tôi, “Tiếng hát Hà Nội” không chỉ là nơi để các thí sinh thể hiện khả năng ca hát mà còn là môi trường giúp mỗi người trưởng thành hơn, tích lũy kinh nghiệm và mở ra những cơ hội mới trên con đường nghệ thuật.

Từ trải nghiệm của mình, tôi mong cuộc thi năm 2026 sẽ tiếp tục mang đến cho các thí sinh cơ hội học hỏi, hoàn thiện chuyên môn, được đứng trên những sân khấu phù hợp và đến gần hơn với công chúng. Tôi cũng hy vọng các bạn sẽ có những khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc, tự tin thể hiện cá tính nghệ thuật và nuôi dưỡng tình yêu với nghề.

Đối với tôi, giá trị của cuộc thi không dừng lại ở thời điểm công bố kết quả mà còn nằm ở những gì mỗi thí sinh nhận được sau hành trình ấy. Nếu biết trân trọng cơ hội, không ngừng học hỏi và kiên trì với lựa chọn của mình, các bạn sẽ có thêm nền tảng để tiếp tục phát triển. Tôi mong “Tiếng hát Hà Nội” sẽ tiếp tục là bệ phóng, giúp những giọng ca trẻ tự tin bước tiếp trên con đường âm nhạc.

Trân trọng cảm ơn ca sĩ Nguyễn Phương Anh!