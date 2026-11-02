Trưởng thành qua từng buổi tập

Theo tình huống giả định, khi đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ, tiếng còi báo động vang lên dồn dập, thông báo có máy bay địch cách Hà Nội 50km về hướng Đông. Ngay lập tức, các chiến sĩ khẩu đội SMPK 12,7mm nhanh chóng cơ động vào vị trí. Mỗi người một nhiệm vụ, hiệp đồng nhịp nhàng, khẩn trương triển khai đội hình chiến đấu: Người kiểm tra chuyển động của súng, người lắp đạn, người điều chỉnh thước ngắm... Tiếng kim khí lách cách hòa cùng khẩu lệnh đanh thép khiến không khí thao trường thêm khẩn trương, nghiêm túc. Khi công tác chuẩn bị hoàn thành, Khẩu đội trưởng Nguyễn Văn Dũng dõng dạc hô: “Sẵn sàng...! Bắn...!”.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm Ban CHQS phường Giảng Võ hăng say luyện tập trên thao trường.

Sau loạt bắn đầu tiên, theo tình huống giả định, mục tiêu vẫn chưa bị tiêu diệt. Không hề nao núng, các chiến sĩ tiếp tục thực hành nạp băng đạn mới, mắt chăm chú bám sát mục tiêu, nhanh chóng điều chỉnh góc bắn, quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ở loạt bắn tiếp theo. Qua quan sát, từng thao tác diễn ra chỉ trong vài giây nhưng được các chiến sĩ lặp đi lặp lại nhiều lần. Cách làm này nhằm rèn phản xạ, tăng tốc độ xử trí và khả năng phán đoán chính xác của từng chiến sĩ; đồng thời tạo sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng giữa các số trong khẩu đội. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng hiệp đồng và sẵn sàng chiến đấu.

Tranh thủ phút giải lao tại trận địa, chiến sĩ dân quân Lê Trung Hiếu chia sẻ: “Thời gian đầu luyện tập, tôi thấy nội dung này rất khó. Mục tiêu di chuyển nhanh lại nhiều thao tác kỹ thuật phức tạp dẫn đến việc lấy đường ngắm đôi lúc chưa chính xác hoặc phản ứng chậm. Đặc biệt, việc phối hợp hiệp đồng với các số trong khẩu đội đòi hỏi sự ăn ý rất cao. Để khắc phục, chỉ huy đơn vị đã tăng cường cho chúng tôi rèn luyện thể lực, phản xạ và thao tác vũ khí hằng ngày. Các bài tập mô phỏng mục tiêu bay và huấn luyện nhóm giúp tôi làm quen với nhiều tình huống phức tạp, từ đó nâng cao rõ rệt kết quả huấn luyện”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Hạnh, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Giảng Võ cho biết: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập “Vòm phòng không bền vững” năm 2026 do Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội giao, chúng tôi không chỉ huấn luyện cho chiến sĩ thuần thục kỹ năng thao tác bắn mà còn chú trọng nâng cao khả năng phối hợp, rèn phản ứng nhanh trước các tình huống bất ngờ. Đặc biệt, đơn vị yêu cầu các chiến sĩ phải thực hiện thuần thục nhiệm vụ của từng số trong khẩu đội để luôn sẵn sàng, chủ động khi có tình huống tác chiến thực tế”.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện SMPK 12,7mm, Ban CHQS phường Giảng Võ triển khai đồng bộ các biện pháp, kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, xây dựng nội dung luyện tập sát thực tế chiến đấu. Trong huấn luyện, đơn vị áp dụng phương pháp chia nhỏ tập nhiều, xoay vòng đổi tập; duy trì sửa sai ngay tại chỗ và tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc sau mỗi buổi tập. Nhờ vậy, các chiến sĩ kịp thời nhận rõ những hạn chế về kỹ thuật, chủ động khắc phục để hoàn thiện động tác, nâng cao trình độ và khả năng phối hợp.

Sự tiến bộ qua từng buổi tập của khẩu đội SMPK 12,7mm Ban CHQS phường Giảng Võ bắt nguồn từ tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, khổ luyện trên thao trường của lực lượng dân quân địa phương. Những giọt mồ hôi trong mỗi buổi luyện tập giúp chiến sĩ thêm trưởng thành, tự tin, thao tác thuần thục và hiệp đồng nhịp nhàng hơn. Đó cũng là cơ sở để đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập sắp tới, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, xây dựng thế trận phòng không nhân dân vững chắc, bảo vệ bình yên bầu trời Thủ đô.