Trưởng thành là học cách đón nhận cả những điều trái ý

Càng lớn con người càng dễ nhận ra: cuộc sống không bao giờ chỉ đi theo một chiều. Có ngày bình yên, cũng có ngày bất an; có lúc được yêu thương, cũng có khi phải chia xa; có thành công và thất bại, hy vọng và thất vọng. Điều khiến chúng ta mệt mỏi đôi khi không phải bản thân những biến cố ấy, mà là mong muốn cuộc đời chỉ giữ lại một phía dễ chịu.

Ta muốn hạnh phúc nhưng không muốn buồn đau, muốn bình yên nhưng không muốn đối diện với bất ổn, muốn giữ những người mình yêu thương nhưng không muốn nghĩ đến ngày phải chia tay. Chính sự chống cự ấy khiến những điều vốn là một phần tự nhiên của đời sống trở thành nguồn cơn của khổ sở.

Trong cuốn sách Trưởng thành, bậc thầy tâm linh Osho cho rằng: “Điều cơ bản nhất bạn cần ghi nhớ là cuộc sống có tính biện chứng.” Theo ông, hạnh phúc không thể được cảm nhận trong trạng thái tách biệt khỏi đau khổ. Giống như những vì sao chỉ hiện rõ trên nền trời tối, niềm vui cũng trở nên có ý nghĩa bởi con người từng biết đến mất mát và buồn đau.

Sách Trưởng thành của tác giả Osho.

Cách nhìn này đặt ra một câu hỏi quan trọng về sự trưởng thành: liệu trưởng thành có phải là tìm cách sống mà không còn đau khổ, hay là học cách sống cùng những điều không thể tránh khỏi?

Nếu chọn vế thứ hai, trưởng thành không còn là hành trình loại bỏ những cảm xúc khó chịu. Đó là khả năng nhìn nhận thay vì lập tức xem chúng như một vấn đề cần giải quyết.

Thất vọng có thể cho ta biết một kỳ vọng đã không thành hiện thực. Mất mát nhắc ta về giá trị của điều từng hiện diện. Một giai đoạn khó khăn đôi khi buộc con người nhìn lại cách mình đang sống, điều gì thực sự quan trọng và điều gì chỉ là những thứ mình cố níu giữ vì sợ thay đổi.

Đây cũng là lý do mà Osho không xem sự trưởng thành đơn thuần là vấn đề tuổi tác. Một người có thể sống nhiều năm nhưng vẫn mắc kẹt trong nhu cầu kiểm soát cuộc đời theo ý mình. Ngược lại, trưởng thành có thể bắt đầu từ khoảnh khắc con người thôi đòi hỏi thực tại phải khác đi chỉ để mình cảm thấy dễ chịu. “Trưởng thành là nhận thức. Nếu chỉ già đi thì bạn chỉ đang lãng phí cuộc đời.” - Osho chia sẻ

Tác giả Osho. Nguồn ảnh: Oshodhara.

Từ góc nhìn ấy, tác giả không hướng người đọc đến một cuộc sống mà đau khổ không tồn tại. Giá trị của cuốn sách nằm ở lời gợi mở về một cách sống khác: không bấu víu vào hạnh phúc đến mức sợ hãi khi nó thay đổi, cũng không tuyệt vọng khi bất hạnh xuất hiện. Khi thôi chia cuộc đời thành những điều “nên có” và “không nên có”, con người có thể bắt đầu quan sát chính mình một cách tỉnh táo hơn.

Vì vậy, trưởng thành không nhất thiết khiến cuộc đời dễ dàng hơn. Nó khiến ta có khả năng đi qua những điều khó khăn trong cuộc sống mà không đánh mất mình.