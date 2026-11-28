Trưởng thành hơn sau mỗi khóa học giáo dục quốc phòng an ninh
Sau 4 tuần huấn luyện tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế, sinh viên quay trở về với giảng đường và những hành trình riêng của mình. Nhưng những bài học về kỷ luật, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó và trách nhiệm với Tổ quốc vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên chặng đường phía trước. Còn với những người thầy ở đây, niềm vui và phần thưởng ý nghĩa nhất chính là nhìn thấy các thế hệ sinh viên trưởng thành hơn sau mỗi khóa học.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/truong-thanh-hon-sau-moi-khoa-hoc-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-64945