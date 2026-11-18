Toàn cảnh cảnh chương trình.

Trường TH, THCS & THPT Fansipan là cơ sở giáo dục phổ thông tư thục trên địa bàn phường Hạc Thành.

Sau 5 năm thành lập, nhà trường đã không ngừng phát triển cả về quy mô, chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất. Từ 9 lớp với 168 học sinh năm 2020, đến nay trường có 40 lớp với 1.016 học sinh và 130 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo phường Hạc Thành trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho Trường TH, THCS & THPT Fansipan.

Với những kết quả nổi bật, 3 năm liên tiếp Trường TH, THCS & THPT Fansipan được các cấp, ngành khen thưởng. Vào dịp 20/11 năm nay, nhà trường vinh dự đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa; Liên đội trường đón nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của tập thể nhà trường trong xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, an toàn và thân thiện.

Các tập thể, cá nhân giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy được biểu dương, trao thưởng tại chương trình.

Nhân dịp này, Trường TH, THCS & THPT Fansipan đã tổng kết phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; biểu dương, trao thưởng các tập thể, cá nhân giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.

Học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập được khen thưởng, vinh danh tại chương trình.

Cũng tại chương trình, nhà trường đã vinh danh những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập; trao thưởng cho các thí sinh đạt kết quả tốt trong Cuộc thi hùng biện “Nói về thầy cô, mái trường và tương lai của em”.