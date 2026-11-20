Thừa ủy quyền, bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhà trường.

Đây là dấu mốc đáng tự hào trong hành trình hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển của nhà trường. Dự buổi lễ có bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; bà Đặng Hương Giang, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Thị Lan Phương, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Ngạc cho biết, nhà trường có tiền thân là Trường Kiêm bị Đông Ngạc, được thành lập năm 1921. Trải qua hơn 100 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã không ngừng nỗ lực, kế thừa truyền thống hiếu học của quê hương, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục địa phương.

Nhà giáo Nguyễn Thị Lan Phương, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Ngạc đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Phát huy truyền thống ấy, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, sân chơi khoa học kỹ thuật, văn nghệ, thể dục thể thao và tuyển sinh vào lớp 10. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng trưởng thành về chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Bên cạnh nhiệm vụ dạy học, trường quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lan Phương, việc tiếp nối truyền thống không chỉ là trao truyền tri thức mà còn là bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng và trách nhiệm với cộng đồng cho các thế hệ học trò.

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, nhà trường ghi dấu một chặng đường phát triển với những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ nhà giáo và học sinh. Đây cũng là động lực để tập thể sư phạm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Đông Ngạc.

Bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng lãnh đạo phường Đông Ngạc chúc mừng nhà trường.

Chúc mừng thành tích của nhà trường, bà Đặng Hương Giang, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong suốt quá trình xây dựng, phát triển.

Bà Đặng Hương Giang cho biết, ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng GD&ĐT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Địa phương cũng cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo bằng những kế hoạch phù hợp với thực tiễn.

Đối với mô hình trường liên cấp, lãnh đạo phường kỳ vọng học sinh có cơ hội học tập, trưởng thành liên tục trong suốt 9 năm dưới một mái trường. Đây vừa là thuận lợi, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý và tổ chức dạy học.

Bà Đặng Hương Giang, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, kỷ cương; chú trọng chất lượng giáo dục thực chất, kết hợp giáo dục tri thức với đạo đức, lối sống; quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc, nơi giáo viên được tôn trọng và học sinh được yêu thương, phát triển.

Địa phương sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đội ngũ, tạo điều kiện để nhà trường phát triển.

Ban Giám hiệu Trường TH&THCS Đông Ngạc tri ân các thế hệ nhà giáo của nhà trường.

Với bề dày truyền thống hơn một thế kỷ, Huân chương Lao động hạng Ba là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của các thế hệ thầy và trò Trường TH&THCS Đông Ngạc, đồng thời tiếp thêm động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn mới.