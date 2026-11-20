Phần thưởng cao quý do Thủ tướng Chính phủ trao tặng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bứt phá, trí tuệ và tâm huyết của tập thể nhà trường trong năm học 2025 – 2026, mà còn là mốc son khẳng định bản lĩnh của một mô hình trường liên cấp hiện đại, đóng vai trò hạt nhân đổi mới, dẫn dắt chất lượng giáo dục trên địa bàn Thủ đô.

Trang trọng và ấm áp: Dấu ấn tri ân nơi mái trường hơn một thế kỷ

Các thầy cô giáo tới tham dự chương trình.

Từ sớm, tại cơ sở 17 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), không khí ngày hội tri ân đã lan tỏa ngập tràn. Cờ hoa rực rỡ, những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh cùng những đóa hoa tươi thắm trên tay các thầy cô giáo đã biến mái trường mang tên Người thầy mẫu mực muôn đời - Danh nhân văn hóa Chu Văn An trở thành tâm điểm của niềm tự hào và cảm xúc dâng trào.

Đúng 7h30, Đội nghi thức nhà trường trong trang phục chỉn chu, tiếng trống chào mừng vang lên giòn giã đón bước chân các quý vị đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo cựu giáo chức và đông đảo cha mẹ học sinh về tham dự.

Các đại biểu lãnh đạo phường Tây Hồ tham dự chương trình

Đến dự và chung vui với thầy trò nhà trường, về phía lãnh đạo địa phương có các đồng chí:Nguyễn Đình Khuyến – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ; Nguyễn Việt Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ; Nguyễn Mạnh Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Tây Hồ; Đinh Ngọc Thanh – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Tây Hồ; Chử Phùng Lệ Giang – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tây Hồ, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể của phường.

Các thế hệ nhà giáo của Nhà trường tham dự buổi lễ

Sự kiện còn đặc biệt ghi dấu sự hiện diện của các thế hệ nhà giáo nguyên là Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ: Nhà giáo Ưu tú Đinh Văn Bình; Nhà giáo Vũ Thị Kim Dung; Nhà giáo An Thị Nội; Nhà giáo Nguyễn Vũ Mười.

Về phía Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường có ông Lê Nguyên Hoàng – Trưởng ban, cùng bà Hà Anh – Phó Ban và các bác trong Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường TH&THCS Chu Văn An tại buổi lễ.

Về phía Trường TH&THCS Chu Văn An có Nhà giáo Vũ Hạnh Nguyên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Nhà giáo Nguyễn Thị Thúy Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Nhà giáo Nguyễn Thị Thùy Dương – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 4.200 học sinh hai cấp.

Mở đầu chương trình, không gian hội trường như ngưng đọng trong những giai điệu nghệ thuật hào hùng và sâu lắng. Tiết mục hợp xướng "Tự hào giáo dục Thủ đô" với sự hòa giọng của các thầy cô giáo và học sinh đã khơi gợi niềm tự hào về truyền thống nghìn năm văn hiến. Ca khúc song ca "Bài học đầu tiên" do hai em Việt Hà và Bảo Ngân thể hiện đưa người tham dự trở về với những ký ức tuổi thơ thân thương dưới mái trường. Tiết mục "Hát lên Việt Nam" hòa cùng nhịp trống nghi thức đã khép lại phần văn nghệ mở màn trong tiếng vỗ tay vang dội.

Đặc biệt, trong phần giao lưu nghệ thuật tri ân, khoảnh khắc người cựu giáo chức bước lên sân khấu thể hiện ca khúc "Bài ca người giáo viên nhân dân" đã làm lay động hàng ngàn trái tim. Tiếng hát cất lên từ mái đầu đã điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn vẹn nguyên ngọn lửa yêu nghề, như một gạch nối thiêng liêng giữa các thế hệ nhà giáo Chu Văn An.

Bên cạnh đó, tiết mục múa "Niềm vui của em" (lớp 8A9) và màn múa mashup "Cõng chữ về bản" (lớp 8A8) đã phác họa sinh động hình ảnh người thầy tận tụy trên mọi nẻo đường tổ quốc, mang ánh sáng tri thức đến với học trò.

Khẳng định vị thế dẫn đầu chất lượng giáo dục Thủ đô

Sau nghi lễ Chào cờ trang nghiêm, toàn thể hội trường đã cùng theo dõi thước phim tư liệu ghi lại hành trình hơn một thế kỷ vun đắp truyền thống của nhà trường.

Lịch sử nhà trường khởi nguồn từ ngày 18/12/1908 với tên gọi Trường Trung học Bảo hộ (Trường Bưởi huyền thoại). Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến năm 1956, trường được tách riêng thành Trường Phổ thông cơ sở cấp 1, cấp 2 Chu Văn An; năm 1991 tiếp tục tách thành hai đơn vị độc lập là Trường Tiểu học Chu Văn An và Trường THCS Chu Văn An.

Đến ngày 07/8/2026, thực hiện Quyết định số 1810/QĐ-UBND của UBND phường Tây Hồ về việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả, hai nhà trường đã chính thức tái hợp nhất thành Trường Phổ thông liên cấp TH&THCS Chu Văn An . Việc tổ chức lại mô hình liên cấp không chỉ kế thừa mạch nguồn di sản lịch sử mà còn tạo đột phá kết nối giáo dục giữa hai cấp học trên nền tảng quy mô 93 lớp với 4.228 học sinh, vận hành đồng bộ tại hai cơ sở hiện đại: 17 Thụy Khuê (khối nhà 5 tầng, 42 phòng học kiên cố, 11 phòng bộ môn) và 260 Thụy Khuê (38 phòng học kiên cố, thư viện chuẩn và không gian trải nghiệm).

Nhà giáo Vũ Hạnh Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Chu Văn An phát biểu

Trình bày Báo cáo thành tích tại buổi lễ, Nhà giáo Vũ Hạnh Nguyên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Sự hội tụ hôm nay là sự đúc kết tinh hoa của cả hai chặng đường vẻ vang. Cả hai cấp học trước đây đều vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất , Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội nhiều năm liền, Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2023 – 2024. Và ngày hôm nay, nhà trường tiếp tục vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2025 – 2026 cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Bước sang năm học 2026 – 2027, Nhà giáo Vũ Hạnh Nguyên khẳng định tập thể nhà trường quyết tâm vận hành thông suốt mô hình liên cấp theo 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm :

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện : Đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo Chương trình GDPT 2018; dạy học 2 buổi/ngày; tiên phong đưa giáo dục Trí tuệ nhân tạo (AI) với 12 tiết cốt lõi/năm, Khung năng lực số, STEM/STEAM vào giảng dạy và hiện thực hóa Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học" theo Mức độ 3.

Bảo đảm công bằng giáo dục: Duy trì vững chắc chuẩn Phổ cập giáo dục THCS và Tiểu học Mức độ 3; tuyển sinh công bằng, khách quan; đẩy mạnh giáo dục hòa nhập, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Phát triển đội ngũ và hiện đại hóa cơ sở vật chất : Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng ứng dụng AI, nâng chuẩn ngoại ngữ; nâng cấp Thư viện chuẩn Mức độ 2, xây dựng trường chuẩn quốc gia chất lượng cao.

Đổi mới quản trị và chuyển đổi số thực chất : Tự chủ, dân chủ, minh bạch; vận hành đồng bộ 100% học bạ số liên thông cơ sở dữ liệu ngành, tinh giản tối đa thủ tục hành chính.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, nhân văn: Đề cao văn hóa "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh" ; vận hành Phòng Tư vấn tâm lý theo nguyên tắc "Tôn trọng – Bảo mật – Không gắn nhãn người học" ; kiểm soát bán trú và an toàn thực phẩm qua hệ thống HanoiCheck; kiên quyết chống lạm thu và chấp hành nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm.

Thay mặt Ban Giám hiệu, cô Hiệu trưởng đưa ra 3 cam kết hành động: Lắng nghe thấu hiểu tháo gỡ khó khăn; Đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu để giải phóng sức lao động cho giáo viên; Kiến tạo môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp và truyền cảm hứng.

Khát vọng vươn tầm: Hạt nhân đổi mới và hình mẫu "Trường học thông minh"

Nội dung trọng tâm và xúc động nhất của buổi lễ là Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2025 – 2026 trao tặng cho Trường TH&THCS Chu Văn An theo Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 12/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo phường Tây Hồ đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, Văn phòng Đảng ủy và Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã trân trọng trao lá Cờ thi đua cao quý của Chính phủ cho tập thể nhà trường.

Trong tiếng nhạc chào mừng hân hoan và tràng pháo tay giòn giã của toàn thể hội trường, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, Văn phòng Đảng ủy và Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã trân trọng trao lá Cờ thi đua cao quý của Chính phủ cho tập thể nhà trường. Đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường gồm Nhà giáo Vũ Hạnh Nguyên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Nhà giáo Nguyễn Thị Thúy Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và Nhà giáo Nguyễn Thị Thùy Dương – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng đã thay mặt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 4.200 học sinh hai cấp trang trọng đón nhận biểu tượng thi đua cao quý này.

Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường do ông Lê Nguyên Hoàng (Trưởng ban) và bà Hà Anh (Phó ban) đại diện trân trọng trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể sư phạm nhà trường.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ đã thay mặt Lãnh đạo phường trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Tập thể Ban Giám hiệu nhà trường và có bài phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường khẳng định: Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng cho Trường TH&THCS Chu Văn An theo Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 12/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là vinh dự lớn lao của nhà trường mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ – một địa bàn trọng điểm, giàu truyền thống văn hiến của Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh, trong bức tranh phát triển rực rỡ của địa phương khi vận hành thông suốt mô hình chính quyền hai cấp, giáo dục Tây Hồ luôn là điểm sáng nổi bật. Hiện nay toàn phường có quy mô giáo dục lớn với 7 trường công lập, 10 trường tư thục, 28 lớp mầm non độc lập với hơn 1.200 cán bộ giáo viên và trên 18.000 học sinh. Tây Hồ tự hào giữ vững vị thế dẫn đầu Thành phố khi 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia (46,7% đạt chuẩn mức độ 2) và 100% đạt chuẩn chuyển đổi số Mức 3. Đóng góp xuất sắc vào bảng vàng đó, Chu Văn An là 1 trong 15 tập thể tiêu biểu nhất của ngành giáo dục Thủ đô hai lần liên tiếp nhận Cờ thi đua của Chính phủ (năm học 2023–2024 và 2025–2026).

Đặt sự phát triển của nhà trường trong tầm nhìn chiến lược của đất nước và Thủ đô bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Nghị quyết 57-NQ/TW về KHCN và Chuyển đổi số, Chỉ thị 07-CT/TW về học tập Bác, cùng Chương trình hành động số 09 và 10-CTr/ĐU của Đảng ủy phường, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ đã giao 3 nhiệm vụ trọng tâm chiến lược cho Trường TH&THCS Chu Văn An:

Một là, tiên phong tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục, hiện thực hóa mô hình trường chất lượng cao và phát triển toàn diện học sinh; Hai là, đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giáo dục; Ba là, nâng tầm năng lực quản trị, xây dựng đội ngũ nhà giáo tinh hoa.

Trong niềm xúc động sâu sắc, thay mặt toàn thể nhà trường, Nhà giáo Vũ Hạnh Nguyên đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phường, sự đồng hành của phụ huynh và nỗ lực của hơn 4.200 học sinh. Đứng trước lá Cờ thi đua cao quý của Chính phủ, tập thể sư phạm nhà trường tuyên thệ xin hứa: Luôn giữ trọn ngọn lửa tâm huyết, nâng cao năng lực quản trị, giữ vững khối đoàn kết nhất trí, đưa Trường TH&THCS Chu Văn An vươn cao, vươn xa.

Ngay sau nghi thức đón nhận Cờ thi đua, không khí buổi lễ tiếp tục lắng đọng và bùng nổ cảm xúc với Chương trình tuyên dương, khen thưởng đợt thi đua cao điểm chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Nhà giáo Nguyễn Thị Thùy Dương – Phó Hiệu trưởng nhà trường điều hành.

Ban Giám hiệu nhà trường đã trân trọng vinh danh các tập thể tổ chuyên môn, các cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, đạt giải cao tại Hội thi giáo viên dạy giỏi, các sáng kiến kinh nghiệm xếp loại xuất sắc và bài giảng e-learning số hóa. Đồng thời, nhà trường đã trao những phần thưởng, học bổng và huy hiệu vinh danh ý nghĩa cho các tập thể lớp tiên tiến cùng các em học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi Thành phố, Quốc gia, Quốc tế (tiêu biểu như giải Nhất Vô địch quốc gia ST AITs, giải Ba Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố), hội thi tri thức ChuSqueeze, các sân chơi sáng tạo STEM/Robotics, nghệ thuật và thể thao. Những phần quà trao tận tay là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm ngọn lửa đam mê và tinh thần thi đua "Dạy tốt – Học tốt" sôi nổi trong toàn thể thầy và trò nhà trường bước vào giai đoạn phát triển mới

Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường TH&THCS Chu Văn An đã khép lại trong những tấm hình lưu niệm ngập tràn niềm vui, trong tiếng vang của bài ca truyền thống và niềm tin ngời sáng.

Trang sử vàng của ngôi trường mang tên Người thầy muôn đời lại tiếp tục được viết tiếp những mốc son chói lọi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các thế hệ nhà giáo của mái trường TH&THCS Chu Văn An

Tập thể các thế hệ nhà giáo của Nhà trường chụp ảnh lưu niệm.

Dịp này, Trường TH&THCS Chu Văn An tổ chức gặp mặt tri ân các nhà giáo nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên đã nghỉ hưu. Hoạt động là dịp để các thế hệ nhà giáo trở về thăm trường, gặp gỡ đồng nghiệp, ôn lại những năm tháng gắn bó với sự nghiệp giáo dục; đồng thời thể hiện tình cảm, sự trân trọng của đội ngũ đang công tác đối với những người đi trước đã góp công xây dựng truyền thống nhà trường.