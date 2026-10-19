Trường Teen 2026: Khi học sinh học cách hình thành và bảo vệ chính kiến

Quán quân Trường Teen 2026.

Trận Chung kết Trường Teen 2026 trên sóng VTV7 (Đài truyền hình Việt Nam) là cuộc tranh biện giữa THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh) và Trường Quốc tế True North (Hà Nội) với kiến nghị: "Tiếng Anh nên là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT".

Từ một câu hỏi gần gũi với học sinh cuối cấp, cuộc tranh luận mở rộng sang nhiều vấn đề của giáo dục: năng lực ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập, sự khác biệt về điều kiện học tập giữa các vùng miền, tính công bằng của một kỳ thi quốc gia và sự chuẩn bị của học sinh cho tương lai.

Từ một cuộc thi đến hành trình trưởng thành

Vượt qua hơn 300 đội đăng ký tham dự mùa giải, ba nữ sinh Thuỷ Tiên, Nhật Phương và Quỳnh Hương của THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã giành ngôi Quán quân Trường Teen 2026.

Cả ba đều sinh hoạt trong câu lạc bộ tranh biện do học sinh của trường sáng lập và chủ trì. Qua từng vòng thi, đội cho thấy sự tiến bộ về khả năng xây dựng lập luận, phản biện và phối hợp giữa các thành viên.

Đáng chú ý, người đồng hành cùng ba nữ sinh trong vai trò huấn luyện viên là Lê Đào Minh Tâm - Quán quân Trường Teen 2020. Từ một học sinh từng đứng trên sân khấu tranh biện, Minh Tâm trở lại chương trình để huấn luyện một thế hệ thí sinh mới.

Khánh Chi (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) - Người nói được khán giả yêun thích nhất.

Quốc Lâm (THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên) - người nói lượt 1 xuất sắc nhất.

Trần Nhật Minh (Trường Quốc tế True North - người nói lượt 2 xuất sắc nhất.

Quỳnh Hương (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh) - người nói lượt 3 xuất sắc nhất.

Giành ngôi Á quân, Trường Quốc tế True North (Hà Nội) cũng tạo dấu ấn với những góc nhìn gần gũi đời sống của Gen Z, cách thể hiện sâu sắc, hài hước và giàu cá tính.

Bên cạnh giải thưởng dành cho các đội, chương trình ghi nhận những cá nhân nổi bật gồm. Trịnh Quốc Lâm - THPT Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên), Người nói xuất sắc nhất Lượt 1; Trần Nhật Minh - Trường Quốc tế True North (Hà Nội), Người nói xuất sắc nhất Lượt 2; Nguyễn Quỳnh Hương - THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh), Người nói xuất sắc nhất Lượt 3.

Võ Trần Khánh Chi - THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) nhận giải Người nói được khán giả yêu thích nhất.

Học sinh cần được học cách đặt câu hỏi

Điều đáng chú ý ở một sân chơi tranh biện không chỉ nằm ở khả năng nói trước đám đông.Trước mỗi vấn đề, học sinh phải tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, phân tích vấn đề từ nhiều chiều, xây dựng hệ thống lập luận, dự đoán phản biện của đối phương và trả lời những câu hỏi không được chuẩn bị trước.Nhưng tranh biện còn đòi hỏi một năng lực khác, đó là biết lắng nghe người không đồng ý với mình.

Một học sinh có chính kiến không đồng nghĩa với việc luôn cho rằng mình đúng. Các em cần biết vì sao mình tin vào một quan điểm, có căn cứ để bảo vệ quan điểm ấy, nhưng cũng phải đủ cởi mở để nhận ra điểm hợp lý trong lập luận của người khác và sẵn sàng điều chỉnh nhận thức trước những lý lẽ thuyết phục hơn.

Trong bối cảnh người trẻ mỗi ngày tiếp nhận một lượng lớn thông tin và quan điểm khác nhau, năng lực đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, tư duy độc lập và đối thoại ngày càng trở thành những kỹ năng quan trọng của người học.

Trường Teen 2026 khép lại với nhiều ấn tượng.

Mở thêm những cơ hội học tập cho người trẻ

Trường Teen là chương trình tranh biện dành cho học sinh THPT do VTV7 và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) phối hợp sản xuất.

Thông qua chương trình, hai đơn vị hướng tới việc tạo thêm môi trường để học sinh rèn luyện những năng lực không chỉ cần thiết trong nhà trường mà còn quan trọng đối với quá trình học tập ở bậc đại học và cuộc sống sau này như tư duy phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng bảo vệ quan điểm.

Tại mùa giải năm nay, mỗi thành viên của cả đội Quán quân và Á quân được trao học bổng trị giá 75% học phí toàn bộ chương trình đại học tại BUV, qua đó mở thêm cơ hội để những học sinh nổi bật tiếp tục phát triển trong môi trường giáo dục quốc tế.

Trường Teen 2026 đã khép lại với một nhà vô địch. Tuy nhiên, giá trị của một sân chơi giáo dục là sau hành trình ấy, những học sinh bước xuống sân khấu đã biết thêm cách đặt một câu hỏi, kiểm chứng một thông tin, bảo vệ điều mình tin tưởng và đối thoại với những người có quan điểm khác mình.

Bởi giáo dục không chỉ giúp người trẻ tìm được câu trả lời. Giáo dục còn cần giúp các em biết đặt những câu hỏi tốt hơn.