Trưởng tàu SP16 trả lại gần 12 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

Trưa 15/11, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Vũ Anh Dũng, Trưởng tàu SP16 cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ tàu phát hiện hành khách bỏ quên tài sản tại vị trí giường số 24, toa số 1.

Ông Vũ Anh Dũng, Trưởng tàu SP16, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội đã trao trả tiền và đồ đạc cho bà Phạm Thị Lan - hành khách đi tàu.

Ngay sau đó, nhân viên đường sắt đã kiểm tra, kiểm kê và bảo quản tài sản để tìm cách trao trả cho người bỏ quên. Tàu SP16 xuất phát từ ga Lào Cai lúc 21h25 ngày 14/11, đến ga Hà Nội lúc 5h15 ngày 15/11.

Đến khoảng 6h59 ngày 15/11, tại tàu SP16, ông Vũ Anh Dũng, đã tìm và bàn giao tài sản cho bà Phạm Thị Lan - hành khách đi tàu.

Việc chủ động phát hiện, bảo quản và trao trả tài sản hành khách bỏ quên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và tận tâm của nhân viên đường sắt.

Đây cũng là hành động đẹp góp phần lan tỏa nét văn hóa ứng xử văn minh, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo niềm tin cho hành khách khi lựa chọn vận tải đường sắt.