Trường tạm dừng câu lạc bộ, phụ huynh Hà Nội loay hoay đón con lúc 15h55

Hai vợ chồng chị Lê Thị Thoa đều làm ngân hàng ở Hà Nội, thường đón con sau 17h. Sau giờ học chính khóa, con chị tham gia một đến hai tiết câu lạc bộ đã đăng ký tại trường, trong khi chờ bố mẹ kết thúc công việc.

Lịch sinh hoạt này giúp gia đình không phải nhờ người đón hộ hoặc sắp xếp người trông con trong khoảng thời gian từ lúc tan học đến khi bố mẹ hết giờ làm.

Nhưng từ ngày 21/9, nhà trường thông báo tạm dừng các lớp câu lạc bộ để chờ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Con chị Thoa sẽ tan học lúc 15h55 mỗi ngày.

Tan học lúc 15h55, phụ huynh công sở xoay xở đón con. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

“Vợ chồng tôi đều đi làm nên trước đây việc con học câu lạc bộ ở trường rất thuận tiện. Giờ con tan học lúc 15h55 thì chúng tôi phải tìm cách xoay xở”, chị Thoa nói.

Chị cho rằng, các lớp câu lạc bộ tại trường đáp ứng đồng thời nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Trẻ có thêm hoạt động sau giờ học, trong khi bố mẹ có thời gian kết thúc công việc và đến đón.

“Mình mong trường tiếp tục tổ chức cho con học. Học phí ở trường rẻ hơn nhiều so với các trung tâm bên ngoài. Học là cả quá trình, cho con làm quen trước rồi mới tính đến chuyện học giỏi”, chị Thoa chia sẻ.

Anh Trương Đình Dũng, một phụ huynh khác cũng cho rằng, việc duy trì các hoạt động sau giờ học giúp những gia đình có bố mẹ đi làm cả ngày giảm áp lực đưa đón.

Theo anh, học phí các lớp năng khiếu bên ngoài thường 130.000-200.000 đồng mỗi buổi, trong khi hoạt động tại trường có mức thu thấp hơn đáng kể.

“Nhà tôi bận lắm. Nếu trường tổ chức được các hoạt động đến 20-21h thì phụ huynh như tôi càng thuận tiện”, anh Dũng cho hay.

Trường tổ chức khi đủ học sinh đăng ký

Một hiệu trưởng trường tiểu học tại phường Hoàng Liệt cho biết, các lớp câu lạc bộ được tổ chức trên cơ sở nhu cầu của phụ huynh. Khi đủ số học sinh đăng ký, nhà trường mở lớp và thu theo mức quy định.

Theo vị hiệu trưởng, mức thu đối với hoạt động này là 15.000 đồng một tiết, thực hiện theo Nghị quyết 60 của HĐND TP Hà Nội về danh mục, mức thu và cơ chế quản lý các khoản thu đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục công lập.

Khi có đủ số lượng học sinh đăng ký, nhà trường tổ chức lớp và thu theo mức được quy định, 15.000 đồng/tiết, theo tinh thần Nghị quyết 60 của HĐND TP Hà Nội.

Các lớp được tổ chức ngoài chương trình giáo dục bắt buộc, trên cơ sở học sinh tự nguyện tham gia.

Việc một số trường tạm dừng câu lạc bộ để chờ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo diễn ra trong lúc ngành giáo dục đang đẩy mạnh các hoạt động thể chất, thể thao, nghệ thuật nhằm phát triển toàn diện học sinh.

Ngành giáo dục khuyến khích học sinh tham gia thể thao, nghệ thuật

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về chuẩn bị năm học 2026-2027, các trường được yêu cầu tăng cường hoạt động thể chất, thể thao học đường, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thường xuyên cho học sinh.

Ở cấp tiểu học, trường được khuyến khích duy trì thể dục đầu giờ khoảng 15-20 phút mỗi ngày, đồng thời tăng cường hoạt động thể thao, câu lạc bộ và trải nghiệm phù hợp điều kiện thực tế.

Các môn có thể được lựa chọn gồm điền kinh, bóng đá, bóng rổ, võ thuật, đá cầu, aerobic, cờ vua... Trường cũng được yêu cầu lồng ghép giáo dục dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và kỹ năng sơ cấp cứu.

Ngành giáo dục Hà Nội đặt mục tiêu mỗi học sinh được tham gia thường xuyên ít nhất một môn thể thao phù hợp trong quá trình học tập ở cấp tiểu học.

Ngành Giáo dục Hà Nội cũng đặt mục tiêu để mỗi học sinh được tham gia thường xuyên ít nhất một môn thể thao phù hợp trong quá trình học tập ở cấp tiểu học.

Ở bậc trung học, các trường được yêu cầu duy trì hoạt động thể thao trong và ngoài giờ học, phát triển câu lạc bộ, tổ chức giải thi đấu và các hoạt động hưởng ứng Hội khỏe Phù Đổng.

Không chỉ thể thao, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường tăng cường thực hành nghệ thuật từ năm học 2026-2027.

Tại Công văn 5069, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức phong trào rèn luyện thể chất và thực hành nghệ thuật phù hợp Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng tới phát triển thể chất, thẩm mỹ và năng lực sáng tạo của học sinh.

Các hoạt động này không được làm thay đổi chương trình, phát sinh môn học mới hoặc tăng thời lượng học chính khóa, đồng thời không tạo thêm áp lực cho học sinh và giáo viên.

Nhà trường phải công khai nội dung, hình thức và điều kiện tổ chức để học sinh tự nguyện đăng ký ít nhất một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ phù hợp với sở thích, năng lực và sức khỏe.

Việc tham gia cũng không được dùng làm điều kiện bắt buộc hay tiêu chí đánh giá kết quả học tập.