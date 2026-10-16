Trường sư phạm kiến nghị gỡ vướng chính sách hỗ trợ sinh viên theo Nghị định 116

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên nêu một số khó khăn trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, đáng chú ý là việc thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Mai Xuân Trường cho biết những vướng mắc tập trung ở khâu lập dự toán kinh phí và theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp. Trường kiến nghị có giải pháp tháo gỡ để việc triển khai chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm thuận lợi hơn.

"Bên cạnh đó, nhà trường đề xuất tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời có chính sách thu hút, giữ chân giảng viên chất lượng cao. Việc phát triển hệ thống trường thực hành cũng cần được tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả đào tạo nghiệp vụ sư phạm", ông Trường nhấn mạnh.

Sinh viên K61 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trong ngày nhập học. Ảnh: TNUE

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên hiện có hơn 8.000 người học, gồm hơn 7.000 sinh viên chính quy và khoảng 1.000 học viên sau đại học. Năm 2026, trường được giao 2.269 chỉ tiêu tuyển sinh, triển khai 17 chương trình đào tạo giáo viên. Chất lượng đầu vào các ngành sư phạm tiếp tục được cải thiện, nhiều ngành có điểm trúng tuyển ở mức cao.

Đội ngũ nhà trường có hơn 300 giảng viên, trong đó hơn 200 người có trình độ tiến sĩ. Hai chương trình đào tạo đã được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA. Giai đoạn 2020-2026, trường thực hiện 277 nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Dù có những kết quả trên, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với nhà trường, từ hiện đại hóa chương trình, tăng cường thực hành, thực tập sư phạm đến nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục. Nhà trường cũng cần làm rõ hiệu quả đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc trong ngành giáo dục và khả năng đáp ứng nhu cầu giáo viên tại các địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị trường bổ sung, phân tích sâu hơn các số liệu phục vụ xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên. Các nội dung cần làm rõ gồm hiệu quả đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên, phát triển đào tạo sau đại học, đổi mới thực hành sư phạm và vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh muốn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ giáo dục mầm non, phổ thông; muốn có đội ngũ giáo viên chất lượng thì trước hết phải nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường, khoa sư phạm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: MOET

Theo Thứ trưởng, việc rà soát điều kiện bảo đảm chất lượng không chỉ nhằm đánh giá kết quả đạt được mà còn phải nhận diện đúng những hạn chế, điểm nghẽn, nhất là về nguồn lực đầu tư, cơ sở vật chất và cơ chế thu hút, giữ chân giảng viên. Trên cơ sở đó, các trường cần đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để Bộ có căn cứ tham mưu Chính phủ ban hành chính sách phù hợp.

Thứ trưởng đề nghị Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển, bám sát Nghị quyết 71-NQ/TW, gắn với sứ mệnh đào tạo giáo viên cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, đặc biệt là những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông cũng yêu cầu nhà trường hiện đại hóa chương trình, giáo trình, chú trọng đào tạo giáo viên liên môn, tích hợp; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển tư duy sáng tạo, năng lực phản biện, khả năng tự học và tự bồi dưỡng của sinh viên. Giảng viên sư phạm cần thường xuyên tiếp cận thực tiễn trường học, tăng cường thực hành, thực tập và rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên.

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa trường sư phạm và giáo dục phổ thông, Thứ trưởng cho rằng các cơ sở đào tạo giáo viên phải vừa đồng hành với thực tiễn, vừa đi trước để mở đường, định hướng và dẫn dắt đổi mới giáo dục.