Một người thầy được đào tạo tốt có thể truyền cảm hứng, bồi đắp tri thức và nhân cách cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên.

Vì vậy, đầu tư cho một trường sư phạm không chỉ là đầu tư cho một cơ sở giáo dục đại học mà còn là đầu tư cho chất lượng của hàng nghìn lớp học trong tương lai, cho sự trưởng thành của nhiều thế hệ sinh viên, học sinh và sự phát triển của đất nước.

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (27/10/1976-27/10/2026), được tổ chức sáng 24/10.

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, nếu người thầy góp phần định hình tương lai của mỗi học sinh, sinh viên thì trường sư phạm góp phần định hình tương lai của cả nền giáo dục.

Chính vì vậy, sứ mệnh của một trường đại học sư phạm trọng điểm không chỉ là đào tạo những người thầy giỏi mà còn phải tiên phong trong nghiên cứu, dẫn dắt đổi mới giáo dục, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến từng nhà trường, lớp học, sinh viên và học sinh.

Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục không chỉ truyền thụ kiến thức mà phải chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, bồi đắp nhân cách, bồi dưỡng nhân tài và khả năng thích ứng của mỗi con người trong bối cảnh nhiều thay đổi.

Nhấn mạnh chất lượng các thế hệ nhà giáo được đào tạo là thước đo quan trọng để khẳng định vị thế, uy tín của một trường đại học sư phạm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tạo đột phá thực chất về chất lượng đào tạo nhà giáo, lấy phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả. Trong đó, đặc biệt coi trọng thực hành sư phạm, gắn đào tạo với thực tiễn trường phổ thông, trường mầm non; đào tạo những người thầy không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khả năng phát triển tư duy, bồi đắp nhân cách, khơi dậy sáng tạo của sinh viên, học sinh làm chủ công nghệ, làm chủ tri thức và trí tuệ nhân tạo.

Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nhà trường xây dựng, trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao các công nghệ, giải pháp phát triển giáo dục; tập trung giải quyết những vấn đề lớn, cấp thiết của ngành và đất nước, nhất là đổi mới phương pháp dạy, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, tâm lý và sức khỏe học đường.

Nhà trường cần nghiên cứu, phát triển các mô hình thực hành, thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng những phương pháp giáo dục hiện đại mang lại hiệu quả thiết thực; chủ động nghiên cứu, tư vấn chính sách cho ngành và cho đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, giá trị nghiên cứu không chỉ thể hiện ở công bố khoa học mà còn phải được kiểm chứng bằng những chuyển biến thực tế của từng nhà trường, lớp học và đối với từng học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, để phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển đội ngũ nhà giáo khu vực phía Nam và của cả nước, nhà trường cần chủ động phối hợp, kết nối chặt chẽ với các địa phương để nghiên cứu, dự báo nhu cầu, gắn đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu sử dụng giáo viên của từng cấp học, môn học, địa bàn, nhất là những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn và còn thiếu giáo viên.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nhà trường đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp quản trị, tập trung mọi nguồn lực để phát triển nhà trường ngang tầm với khu vực; phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm định chất lượng; thu hút, trọng dụng các nhà khoa học, giảng viên xuất sắc, có tâm huyết, hoài bão để cống hiến.

Đồng thời, nhà trường tiếp tục xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tập trung đầu tư cho những lĩnh vực thế mạnh; đẩy mạnh hợp tác quốc tế một cách thực chất, có kết quả và sản phẩm cụ thể. Đặc biệt, việc phát triển đa ngành, mở rộng quy mô phải gắn với sứ mạng sư phạm là cốt lõi, tránh dàn trải, lấy chất lượng và hiệu quả làm thước đo để đánh giá.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ và chất lượng. Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường và các phân hiệu hoạt động ổn định, hiệu quả.

Kế thừa truyền thống đào tạo sư phạm từ những giai đoạn trước đây, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập ngày 27/10/1976, hiện là một trong hai trường đại học sư phạm trọng điểm của cả nước, có vai trò nòng cốt, đầu tàu trong hệ thống các trường sư phạm và phổ thông phía Nam.

Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, nhà trường không chỉ tập trung đào tạo đội ngũ nhà giáo chất lượng cao hay những chuyên gia khoa học mà còn phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức, có khả năng đóng góp thiết thực vào giải quyết những vấn đề lớn của giáo dục Việt Nam.

Với trụ sở chính cùng hai phân hiệu Long An và Gia Lai, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức đào tạo 52 chương trình đại học, 31 chương trình thạc sĩ, 13 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Về đội ngũ, trường có 885 cán bộ, viên chức, trong đó có 602 giảng viên, gồm 2 giáo sư, 42 phó giáo sư, 228 tiến sĩ.

Cùng với đào tạo chính quy, nhà trường triển khai các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các tỉnh, thành phía Nam, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Hoạt động nghiên cứu khoa học ghi nhận nhiều kết quả nổi bật; hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.

Trường hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, trọng điểm quốc gia về sư phạm, đi đầu trong đào tạo chuyên gia giáo dục và đổi mới sáng tạo, có uy tín ở châu Á.

Đến năm 2045, trường trở thành trung tâm đổi mới xuất sắc về giáo dục, hội nhập toàn diện, hướng đến bảng xếp hạng 1.000 châu Á./.