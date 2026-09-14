Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du khai giảng Năm học mới 2026-2027

Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du Nguyễn Thị Thanh Hương đánh trống khai giảng năm học mới 2025-2026. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, sáng 14/9, Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã tổ chức trọng thể Lễ Khai giảng Năm học mới 2026-2027.

Sự kiện là dấu mốc quan trọng mở ra chặng đường mới trong nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; quyền Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cô Nguyễn Thị Tám Năm; đại diện Bộ Giáo dục và thể thao Lào, Sở Giáo dục và thể thao thủ đô Vientiane và Phòng Giáo dục và thể thao quận Chanthabuly; đại diện các cơ quan đại diện của Việt Nam và các tổ chức, hội, đoàn người Việt Nam tại Vientiane; toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và đông đảo học sinh nhà trường.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, quyền Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du Nguyễn Thị Tám Năm cho biết năm học vừa qua là một mốc son đáng tự hào trong lịch sử phát triển của Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.

Lần đầu tiên, nhà trường ghi nhận thành tích xuất sắc toàn diện ở cả 3 khối lớp cuối cấp (lớp 5, lớp 9 và lớp 12) với tổng cộng 16 học sinh đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi (bằng đỏ). Trong kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp, tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi đạt 10% và loại khá chiếm 70%. Tỷ lệ học sinh thi lên lớp ở các khối đạt 99%.

Đáng chú ý, 90% học sinh tốt nghiệp lớp 12 tiếp tục học lên các bậc học cao hơn, trong đó 50% học sinh nhận được các suất học bổng du học tại các trường đại học uy tín của Việt Nam.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi, nhà trường đã giành 3 giải khuyến khích cấp thành phố và 19 giải Nhì, Ba, Khuyến khích cấp quận/huyện. Bên cạnh đó, phong trào thi đua dạy và học ghi nhận 85% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên tiên tiến và 50% đội ngũ giáo viên sử dụng thành thạo tiếng Việt.

Song song với nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường cũng đạt nhiều giải cao trong các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ và thể thao; nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Trường Xanh- Sạch-Đẹp” và “Trường học không ma túy.”

Các hoạt động đối ngoại lớn như đón tiếp các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo cấp cao, cử học sinh tham gia Trại hè quốc tế và các hoạt động phát triển cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường tại thủ đô Vientiane.

Bước sang năm học 2026-2027, năm học bản lề thực hiện Đề án Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2026-2032, Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du xác định tiếp tục bám sát “3 tính chất, 5 nguyên lý giáo dục và 3 nội dung thi đua” do Bộ Giáo dục và thể thao Lào đề ra.

Đồng thời, nhà trường quán triệt thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: chuyển từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển phẩm chất, năng lực; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận của tập thể cán bộ, thầy và trò Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thời gian qua.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” và tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane về vai trò quyết định của giáo dục trong phát triển nguồn nhân lực, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh giáo dục là hành trình bền bỉ, vun đắp nền tảng tri thức và nhân cách cho thế hệ trẻ-nguồn tài nguyên quý giá nhất của mỗi quốc gia.

Đại sứ khẳng định Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du sở hữu vai trò vô cùng đặc biệt; không chỉ là nơi giảng dạy tri thức mà còn là không gian giao thoa văn hóa, nơi tiếng Lào và tiếng Việt cùng vang lên trong đời sống học đường hàng ngày. Sự gắn kết, hiểu biết và tình cảm giữa thế hệ trẻ hai nước được hình thành tự nhiên từ chính môi trường này.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong học tập. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là tài sản chung vô giá, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm mong muốn các em học sinh luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, chủ động tìm hiểu ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa của cả hai nước. Qua đó, mỗi học sinh sẽ trở thành một “sứ giả nhỏ,” chiếc cầu nối bền chặt tiếp nối truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức trao các suất học bổng du học tại Việt Nam cho các em học sinh xuất sắc, trao tặng “Tủ sách khuyến học” của Nhà xuất bản Kim Đồng và chính thức ra mắt Quỹ Khuyến học Nguyễn Du nhằm tiếp sức cho các học sinh giàu khát vọng, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Lào, Hội Người Việt Nam tại Vientiane và Ban Quản lý nhà trường để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt, quyết tâm đưa Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du trở thành mô hình điểm sáng tiêu biểu trong hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt Nam-Lào./.