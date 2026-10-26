Trường siết việc nhắn tin với học sinh sau khi 2 giáo viên bị tước chứng chỉ hành nghề

Bộ trưởng Giáo dục Manitoba Tracy Schmidt ngày 23/10 ban hành chỉ thị yêu cầu các đơn vị quản lý trường học công lập cập nhật quy định về giao tiếp kỹ thuật số. Theo đó, nhân viên trường học chỉ được liên lạc với học sinh qua các nền tảng nội bộ được nhà trường cho phép.

“Chúng tôi tin rằng đây là một bước đi quan trọng để bảo vệ học sinh, đồng thời làm rõ các quy định nghề nghiệp và trách nhiệm của giáo viên”, bà Schmidt nói tại cuộc họp báo ngày 23/10.

Theo CBC News, chỉ thị được ban hành vài ngày sau khi Ủy viên độc lập phụ trách kỷ luật giáo viên Manitoba, bà Noni Classen, công bố các quyết định kỷ luật liên quan đến hành vi liên lạc không phù hợp với học sinh.

Hai trường hợp liên quan là Robert Gregoire, giáo viên tại Winnipeg và Brady Nurse, giáo viên ở Portage la Prairie. Gregoire đã gửi hàng nghìn tin nhắn cho một nữ sinh từ khi em học lớp 8, qua cả nền tảng liên lạc của trường và điện thoại cá nhân. Chứng chỉ hành nghề của ông bị hủy vào tháng 10/2026. Trong khi đó, Nurse bị hủy chứng chỉ vĩnh viễn ngày 16/10/2026 sau vụ việc liên quan đến các tin nhắn không phù hợp với học sinh trong năm 2023.

Quy định cấm giáo viên nhắn tin riêng với học sinh qua các nền tảng chưa được phê duyệt được đưa ra sau khi hai giáo viên bị hủy chứng chỉ hành nghề vì liên lạc không phù hợp với học sinh. Ảnh minh họa: Unsplash

Bộ trưởng Giáo dục Manitoba cho biết đã trao đổi với Ủy viên phụ trách kỷ luật giáo viên về khả năng hạn chế các hình thức liên lạc trực tuyến không được giám sát. Qua một số vụ việc, bà nhận thấy mô hình sai phạm lặp lại, trong đó việc liên lạc không phù hợp có thể tạo điều kiện để giáo viên lợi dụng, thao túng học sinh.

Ủy viên phụ trách kỷ luật giáo viên cho rằng quy định mới giúp củng cố ranh giới nghề nghiệp giữa giáo viên và học sinh, đồng thời đặt trách nhiệm duy trì những ranh giới này lên phía giáo viên thay vì để học sinh tự xác định giới hạn trong giao tiếp.

Theo chỉ thị, các trường hợp cần sử dụng phương thức liên lạc khác sẽ được xem xét riêng và phải được ban giám hiệu chấp thuận trước. Các trường cũng phải thông báo thay đổi cho nhân viên, học sinh và gia đình.

Giáo viên được yêu cầu duy trì ranh giới nghề nghiệp

Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Manitoba Lillian Klausen hoan nghênh quyết định của chính quyền tỉnh, cho biết giáo viên đã đề nghị có hướng dẫn rõ ràng về việc liên lạc với học sinh trong và ngoài giờ làm việc. Hiệp hội cũng xây dựng chương trình tập huấn về ứng xử nghề nghiệp, trong đó có nội dung giao tiếp phù hợp và duy trì ranh giới với học sinh.

Hiệp hội Hội đồng trường học Manitoba cũng được tham vấn trước khi chỉ thị được ban hành. Quyền Chủ tịch hiệp hội Leah Klassen cho biết nhiều đơn vị quản lý trường học đã điều chỉnh quy định liên lạc với học sinh, nhưng vẫn có giáo viên sử dụng các nền tảng chưa được phê duyệt.

Bà dẫn ví dụ các đội thể thao học đường sử dụng nhóm WhatsApp để thông báo thay đổi lịch tập. Theo bà, ngay cả những trường hợp không xuất phát từ ý đồ xấu cũng cần điều chỉnh để tuân thủ quy định mới.

Bà Klassen nhận định các yêu cầu mới nhìn chung phù hợp với chính sách mà nhiều đơn vị quản lý trường học trong tỉnh đang áp dụng. Những nơi chưa đáp ứng đầy đủ có thể cần điều chỉnh quy trình liên lạc với học sinh.