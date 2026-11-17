Ngày 17-11, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hội thi “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo” năm 2026. Đại tá, TS Nguyễn Danh Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin chủ trì hội thi.

Đại biểu tham dự hội thi.

Hội thi năm nay, có 55 sản phẩm của tác giả, nhóm tác giả toàn trường tham gia, trong đó có 19 sản phẩm của học viên. Các sản phẩm tập trung nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng bài giảng, học liệu số, hỗ trợ tự học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quản lý giáo dục và huấn luyện các môn chuyên ngành quân sự. Nhiều sản phẩm có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và xây dựng nhà trường thông minh.

Đại diện các nhóm nghiên cứu báo cáo sản phẩm dự thi.

Phát biểu khai mạc, Đại tá, TS Nguyễn Danh Khoa biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và tác giả, nhóm tác giả tham gia hội thi. Đồng thời yêu cầu Ban tổ chức điều hành hội thi chặt chẽ, đúng kế hoạch; Ban giám khảo đánh giá khách quan, công tâm, chính xác; các tác giả, nhóm tác giả phát huy tinh thần trách nhiệm, tự tin trình bày, trao đổi kinh nghiệm, quyết tâm đạt kết quả cao.

Hội thi diễn ra trong 1 ngày, Ban tổ chức sẽ chấm điểm và trao giải cho các sản phẩm xuất sắc. Thông qua hội thi, Trường Sĩ quan Thông tin tiếp tục thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.