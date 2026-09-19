Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hội thi Olympic Tin học năm 2026

Trong hai ngày 18 và 19-9, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hội thi Olympic Tin học cấp trường năm 2026.

Đại biểu dự khai mạc hội thi.

Hội thi thu hút đông đảo học viên, sinh viên có niềm đam mê công nghệ thông tin tham gia, tạo không khí thi đua học tập, nghiên cứu sôi nổi trong nhà trường. Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung Olympic Tin học và lập trình ICPC. Trong đó, nội dung Olympic Tin học được tổ chức theo hai khối: Chuyên tin (khối A) và không chuyên tin (khối B). Thí sinh sử dụng các ngôn ngữ lập trình C/C++/Java/Python để giải quyết những bài toán trên máy tính.

Nội dung lập trình ICPC được tổ chức theo hình thức thi lập trình sinh viên quốc tế, mỗi đội gồm 3 thành viên, tập trung giải quyết các bài toán về kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, giải thuật và một số bài toán ứng dụng thực tế.

Các đội tuyển và thí sinh tranh tài với tinh thần nghiêm túc, tự tin, phát huy khả năng tư duy, kỹ năng lập trình và xử lý tình huống. Bài thi được chấm tự động trên hệ thống trực tuyến, bảo đảm tính khách quan, chính xác; kết quả được cập nhật theo quy định.

Các thí sinh thi Olympic Tin học.

Hội thi là dịp để học viên, sinh viên Trường Sĩ quan Thông tin giao lưu, cọ xát, nâng cao kỹ năng lập trình và năng lực giải quyết vấn đề. Đồng thời phát hiện, tuyển chọn những nhân tố có năng lực để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia các sân chơi công nghệ thông tin cấp khu vực và toàn quốc.