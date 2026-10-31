Ngày 31-10, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị - xã hội cấp trường năm 2026. Đại tá Vũ Duy Hải - Chính ủy nhà trường dự, chỉ đạo.

Tham gia hội thi có 5 đội tuyển đến từ Tiểu đoàn 20, Tiểu đoàn 26, Tiểu đoàn 28, Tiểu đoàn 30 và đội tuyển liên quân sinh viên hệ dân sự (Khoa Công nghệ thông tin - Tác chiến không gian mạng và Khoa Viễn thông). Các đội tuyển tranh tài ở 5 nội dung: Tự giới thiệu về đội; trả lời câu hỏi bắt buộc; trả lời câu hỏi trắc nghiệm; giải ô chữ và hùng biện theo chủ đề.

Phần thi trả lời câu hỏi bắt buộc.

Với hình thức tổ chức phong phú, kết hợp giữa kiến thức lý luận với sân khấu hóa và khả năng xử lý tình huống, các đội tuyển đã thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các phần thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, tạo không khí thi đua, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị.

Trước đó, ngày 24-10, nhà trường đã tổ chức phần thi cá nhân, các thí sinh thực hiện 2 nội dung thi gồm trắc nghiệm trên máy tính và viết bài hùng biện theo chủ đề bốc thăm. Kết quả phần thi cá nhân được kết hợp với kết quả phần thi tập thể để đánh giá, xếp loại thành tích chung của các đội tuyển.

Thủ trưởng nhà trường trao giải cho các đội thi.

Ban tổ chức trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Tiểu đoàn 26; giải nhì cho Tiểu đoàn 30; giải ba cho Tiểu đoàn 28 và giải khuyến khích cho các đội còn lại. Đồng thời, trao các giải cá nhân; giải đội tự giới thiệu ấn tượng nhất; giải cá nhân hùng biện xuất sắc nhất.

Hội thi góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác giáo dục chính trị trong nhà trường; bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn cho học viên, sinh viên. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Trường Sĩ quan Thông tin (11-11-1951 - 11-11-2026).