Ngày 4-11, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hội thảo khoa học Phát huy giá trị truyền thống 75 năm "Chủ động, sáng tạo - Đoàn kết, kỷ luật - Vượt khó vươn lên - Làm chủ kỹ thuật - Dạy tốt, học tốt" trong giáo dục, đào tạo ở Trường Sĩ quan Thông tin hiện nay. Đại tá Vũ Duy Hải - Chính ủy nhà trường chủ trì.

Đại tá Vũ Duy Hải phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá Vũ Duy Hải nhấn mạnh, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Thông tin đã hun đúc nên những giá trị truyền thống tiêu biểu. Đây không chỉ là những giá trị tinh thần quý báu, mà còn là nền tảng định hướng nhận thức, hành động, tạo động lực để nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ nội hàm, quá trình hình thành và phát triển các giá trị truyền thống của nhà trường; khẳng định ý nghĩa của những giá trị đó đối với xây dựng đội ngũ, phát triển văn hóa và thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Nhiều ý kiến đi sâu luận giải việc phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật trong xây dựng môi trường sư phạm quân sự chính quy; gắn tinh thần vượt khó vươn lên, làm chủ kỹ thuật với yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, các ý kiến trao đổi đã tập trung đề xuất giải pháp đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; phát triển đội ngũ giảng viên và phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình phù hợp với yêu cầu “sư phạm thông minh”, “giảng viên số”, “học viên số”, “lớp học thông minh”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.