Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức gặp mặt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Tối 19-10, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức gặp mặt, giao lưu cán bộ, hội viên phụ nữ nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026). Đến dự có Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Thông tin.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Thông tin tặng hoa chúc mừng đại diện các hội phụ nữ trong nhà trường.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Trường Sĩ quan Thông tin, 120 cán bộ, hội viên phụ nữ đang công tác trên nhiều lĩnh vực luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bảo đảm đời sống bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Đức Thuận mong muốn các hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chủ động hưởng ứng các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị công tác, đồng thời phát huy vai trò trong xây dựng gia đình hạnh phúc.