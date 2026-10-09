Trường Sĩ quan Thông tin thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong diễn tập

Xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ trọng tâm trong đợt huấn luyện dã ngoại, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Nhờ đó, cán bộ, học viên không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn.

Học viên tham gia dọn dẹp tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Diên Thọ.

Học viên tham gia dọn dẹp tại các trục đường.

Trong đợt huấn luyện diễn tập lần này, các học viên của trường đã ra quân tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường làng ngõ xóm và làm sạch các khu vực công cộng, góp phần chỉnh trang cảnh quan nông thôn. Đơn vị cũng tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Diên Thọ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Giao lưu văn nghệ “Thắm tình quân dân” với xã Diên Thọ.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu bóng chuyền, văn nghệ quần chúng giữa đơn vị và thanh niên địa phương cũng diễn ra sôi nổi, góp phần thắt chặt tình quân dân. Qua giao lưu, học viên có điều kiện hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán và đời sống bà con, từ đó nâng cao kỹ năng, trách nhiệm khi làm công tác dân vận tại cơ sở.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Thông tin trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Trường Sĩ quan Thông tin đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng tặng thôn Cẩm Sơn (xã Diên Thọ); trao 10 suất quà (trị giá 10 triệu đồng) tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.