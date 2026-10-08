Trường Sĩ quan Thông tin: Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Trường Sĩ quan Thông tin đã đào tạo nguồn nhân lực với hàng chục nghìn cán bộ, sĩ quan thông tin cho toàn quân. Qua nhiều giai đoạn phát triển, nhà trường đã từng bước hiện đại hóa, đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chiến đấu, xây dựng của Quân đội và Binh chủng Thông tin liên lạc.

Thực hành huấn luyện nội dung trinh sát thực địa cho học viên khóa ĐH30.

Dấu ấn 75 năm

Trường Sĩ quan Thông tin thành lập ngày 11-11-1951 với tên gọi ban đầu là Trường Thông tin, làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông tin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc cho chỉ huy chiến đấu và xây dựng của quân đội. Trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành (1951 - 2026), nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 54.000 cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông tin, nhân viên công nghệ thông tin cho toàn quân; hàng trăm sĩ quan thông tin, nhân viên kỹ thuật thông tin cho quân đội và lực lượng cách mạng một số nước trong khu vực. Nhà trường còn đào tạo hàng nghìn cử nhân công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ, nhân viên quân sự, dân sự về công nghệ thông tin, tiếng Anh...

Đại tá, PGS, TS Lê Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin cho biết, qua thực tiễn chiến đấu và công tác, đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhân viên kỹ thuật do nhà trường đào tạo, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chỉ huy, quản lý điều hành tốt. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ngành. Sĩ quan trẻ tốt nghiệp từ Trường Sĩ quan Thông tin những năm gần đây có trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ tốt, nắm bắt nhanh các trang thiết bị kỹ thuật số thế hệ mới; phương pháp xử lý tình huống thông tin linh hoạt, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị mà không mất nhiều thời gian đào tạo lại.

Giờ học theo mô hình "Lớp học đảo ngược" của bộ môn Truyền dẫn, Khoa Viễn thông.

Đổi mới trong giảng dạy

Trường Sĩ quan Thông tin đang tiên phong xây dựng mô hình “Nhà trường thông minh” gắn liền với chuyển đổi số toàn diện, từ hạ tầng số đồng bộ, quản trị số hiện đại đến đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Một trong những mô hình giảng dạy tiêu biểu của nhà trường là "Lớp học đảo ngược". Thay vì nghe giảng viên giảng bài, ghi chép như thường lệ, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, giáo trình trước khi đến lớp. Trong quá trình giảng dạy, học viên cùng giảng viên thảo luận về những nội dung chưa hiểu, chưa rõ. "Trên hệ thống Elearning, các bài giảng đã được cung cấp sẵn, chúng tôi có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu trước. Do đó, khi lên lớp, có thể trao đổi với giảng viên về những nội dung mấu chốt, trọng tâm hơn", hạ sĩ Hồ Gia Huy (học viên Trung đội 6, Đại đội 12, Tiểu đoàn 28) chia sẻ.

Thượng tá, thạc sĩ Đặng Văn Tiến - Chủ nhiệm bộ môn Triết học Mác - Lênin, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn cho biết, nhờ mô hình "Lớp học đảo ngược" giảng viên có thể rút ngắn thời gian giảng dạy lý thuyết, đi vào các vấn đề cần giải đáp chuyên sâu hơn và trả lời những thắc mắc của học viên, mang lại hiệu quả cao hơn so với hình thức truyền thống.

Bên cạnh đào tạo đại học, nhà trường đã hoàn thành xây dựng Đề án đào tạo thạc sĩ nghệ thuật quân sự, Đề án đào tạo đại học chất lượng cao. Nhà trường cũng tích cực triển khai các đề tài nghiên cứu trọng điểm, tiêu biểu là đề tài thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) điều khiển qua cáp sợi quang, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá cao.

Ứng dụng phần mềm mô phỏng trong huấn luyện cho các học viên.

Đột phá trong chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số, xây dựng "Nhà trường thông minh" là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, hạ tầng kỹ thuật số của Trường Sĩ quan Thông tin đã được đầu tư, xây dựng theo hướng đồng bộ, liên thông, đáp ứng mọi yêu cầu. Tất cả phòng làm việc, giảng đường được kết nối mạng truyền số liệu quân sự; trung tâm máy chủ của nhà trường được trang bị hệ thống máy chủ vật lý có dung lượng lớn, được ảo hóa thành nhiều máy chủ ảo, tốc độ xử lý vùng lõi đạt tốc độ cao..., làm nền móng để nhà trường tổ chức quản lý, điều hành và khai thác dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ. Nhiều kết quả cụ thể có thể kể đến gần đây như: Triển khai website phục vụ phong trào Bình dân học vụ số năm 2026 với 158 video bài giảng điện tử, phục vụ 8.000 tài khoản tham gia học tập; triển khai Hệ thống Quản lý học tập (LMS), hệ thống học tiếng Anh giao tiếp, tiếng Khmer trên mạng quân sự; hệ thống Elearning trên mạng Internet bảo đảm đầy đủ, đồng bộ và thiết thực...

Nhiều khâu trong quản lý đào tạo, khảo thí tại Trường Sĩ quan Thông tin đã được kết nối đồng bộ trên hệ sinh thái dùng chung. Một số khâu đã được ứng dụng AI như phần mềm hỗ trợ xếp lịch huấn luyện và khai thác ngân hàng câu hỏi. Hoạt động giảng dạy, học tập được tổ chức hoàn toàn trên hệ thống LMS (quản lý học tập) và E-learning (học tập trực tuyến) nội bộ. Quy trình thi, chấm thi trắc nghiệm với việc số hóa từ khâu sinh đề, tổ chức thi đến nhập điểm thi giúp cắt giảm triệt để thủ tục giấy tờ thủ công, bảo đảm tính minh bạch và đánh giá thực chất năng lực người học. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học viên khá, giỏi toàn trường đạt 92,32% (vượt 12,32% chỉ tiêu đề ra).

Theo Đại tá, PGS, TS Lê Xuân Hùng, nhà trường đang triển khai đầu tư xây dựng "Nhà trường thông minh" giai đoạn 1 (2026 - 2028); cùng với đó xây dựng kế hoạch, triển khai thí điểm các nội dung mô hình: “Sư phạm thông minh”, “Lớp học thông minh”, “Giảng viên số” và “Học viên số” dựa trên nền tảng phát triển của chuyển đổi số và "Nhà trường thông minh"... Đến năm 2030, 100% chương trình đào tạo sẽ đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia. Đồng thời, 100% cán bộ, giảng viên đạt chuẩn năng lực số và ứng dụng AI; trên 85% có trình độ sau đại học; 100% học viên tốt nghiệp đạt chuẩn năng lực số bậc 4/8 và tỷ lệ ứng dụng thực tiễn các đề tài nghiên cứu khoa học đạt trên 95%.

Với những kết quả đạt được, Trường Sĩ quan Thông tin đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới.