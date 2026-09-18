Trường Sĩ quan Thông tin khai giảng năm học 2026 - 2027

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường; đại biểu các cơ quan chức năng của Binh chủng Thông tin liên lạc cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ và tân học viên, sinh viên các khóa đào tạo.

Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng.

Trình bày diễn văn tại lễ khai giảng, Đại tá, Thạc sĩ Vũ Duy Hải, Chính ủy Nhà trường nhấn mạnh, năm học 2025-2026, Trường Sĩ quan Thông tin đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo đề ra. Nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, quy trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn sát thực tiễn học tập với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị. Kết quả, 100% học viên tốt nghiệp ra trường, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 92,32%. 100% cán bộ, sĩ quan trẻ sau khi tốt nghiệp tự tin nhận nhiệm vụ, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá, Thạc sĩ Vũ Duy Hải, Chính ủy Nhà trường trình bày diễn văn khai giảng.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên phát triển vững chắc với 100% giảng viên đạt chuẩn theo quy định; trong đó có 159 giảng viên giỏi cấp khoa, 108 giảng viên giỏi cấp cơ sở và 51 đồng chí đạt chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ (5 giảng viên cao cấp, 21 giảng viên chính). Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục là điểm sáng với hàng chục đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Đặc biệt, các đội tuyển của Nhà trường tham gia cuộc thi cấp toàn quân, toàn quốc đều đạt kết quả cao như: Giải Nhất Hội thi Olympic tiếng Anh các trường đại học tỉnh Khánh Hòa; 1 giải Nhì, 2 giải Ba Hội thi Olympic Toán học toàn quốc; 5 giải Ba, 1 giải Khuyến khích Hội thi Olympic Tin học toàn quốc.

Năm học 2026 - 2027, Trường Sĩ quan Thông tin xác định, tập trung bám sát Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”; chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (điều chỉnh, bổ sung năm 2025); đẩy mạnh mô hình “Nhà trường thông minh”, triển khai hiệu quả thí điểm các mô hình “Sư phạm thông minh”, “Lớp học thông minh”, “Giảng viên số”, “Học viên số”; đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học theo chuẩn đầu ra, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng, Tư lệnh Binh chủng động viên học viên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Trường Sĩ quan Thông tin đã đạt được trong năm học 2025-2026. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, đồng chí Tư lệnh Binh chủng yêu cầu Nhà trường cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo; trọng tâm là triển khai hiệu quả chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Quân đội giai đoạn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giảng dạy; chủ động cập nhật công nghệ viễn thông hiện đại vào giáo trình; nâng cao năng lực thực hành, ngoại ngữ, tin học cho học viên, gắn kết chặt chẽ giữa “Nhà trường với đơn vị”, đáp ứng yêu cầu tiến lên hiện đại của Binh chủng và nhiệm vụ tác chiến không gian mạng.

Các đại biểu dự lễ khai giảng chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó, Nhà trường cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, quan tâm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tân học viên, sinh viên nhanh chóng hòa nhập, yên tâm học tập, rèn luyện.