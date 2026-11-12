Trường Sĩ quan Thông tin gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 12-11, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc dự, phát biểu chúc mừng; dự gặp mặt có Thiếu tướng Trần Bá Khương - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị tặng hoa chúc mừng Trường Sĩ quan Thông tin.

Thiếu tướng Trần Bá Khương tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Vũ Duy Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Nhà giáo Việt Nam; tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Trường Sĩ quan Thông tin. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Nhà trường tặng hoa tri ân nguyên lãnh đạo, chỉ huy nhà trường qua các thời kỳ.

Trong năm học 2025 - 2026, chất lượng huấn luyện toàn trường đạt 100% yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 92,32%; có 5 cá nhân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nâng tỷ lệ nhà giáo có trình độ tiến sĩ lên 17,86%. Nhà trường đã hoàn thành 76 đề tài, sáng kiến, giáo trình, tài liệu các cấp; tích cực triển khai xây dựng “Nhà trường thông minh”, thí điểm các mô hình “Sư phạm thông minh”, “Lớp học thông minh”, “Giảng viên số”, “Học viên số”, bước đầu đạt kết quả tích cực...

Nhà trường tặng hoa chúc mừng đại diện các khoa giáo viên.

Phát biểu chúc mừng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của nhà trường. Đồng thời, yêu cầu nhà trường tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về đổi mới giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học gắn với thực tiễn đơn vị và sự phát triển của khoa học, công nghệ; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại...