Trường Sĩ quan Thông tin đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

Ngày 11-11, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống nhà trường (11-11-1951 - 11-11-2026). Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc; Thiếu tướng Trần Bá Khương - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị và đồng chí Nguyễn Khắc Hà cùng các đại biểu dự lễ.

Thiếu tướng Trần Bá Khương, đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng các đại biểu dự lễ.

Các đại biểu dự lễ.

Trường Sĩ quan Thông tin thành lập ngày 11-11-1951 với tên gọi ban đầu là Trường Thông tin, làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông tin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc cho chỉ huy chiến đấu và xây dựng của quân đội.

Trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 54.000 cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông tin, nhân viên công nghệ thông tin cho toàn quân; hàng trăm sĩ quan thông tin, nhân viên kỹ thuật thông tin cho quân đội và lực lượng cách mạng một số nước trong khu vực. Nhà trường còn đào tạo hàng nghìn cử nhân công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ, nhân viên quân sự, dân sự về công nghệ thông tin, tiếng Anh...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trường Sĩ quan Thông tin.

Những năm qua, nhà trường đã chú trọng nghiên cứu xây dựng, chuẩn hóa các khâu, các bước của quá trình đào tạo. Nội dung, chương trình đào tạo được xây dựng tiếp cận với các mô hình giáo dục tiên tiến, cập nhật những thành tựu mới của khoa học nghệ thuật quân sự, sự phát triển về trang bị kỹ thuật thông tin của quân đội, binh chủng, đáp ứng chuẩn đầu ra, sát với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc...

Hằng năm, trường có hơn 80% học viên quân sự tốt nghiệp loại khá, giỏi; hầu hết đảm đương tốt chức trách, nhiệm vụ theo mục tiêu đào tạo, được các đơn vị thông tin trong toàn quân đánh giá cao. Sinh viên dân sự tốt nghiệp ra trường được các cơ quan, doanh nghiệp đánh giá cao về trình độ, kỹ năng chuyên môn và khả năng phát triển, thích ứng với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động.

Đến nay, 100% cán bộ, giảng viên của nhà trường có trình độ đại học; hơn 70% cán bộ, giảng viên đạt trình độ sau đại học; gần 20% cán bộ, giảng viên, có trình độ tiến sĩ. Trường có 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 12 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 12 phó giáo sư; nhiều người đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng và cấp cơ sở...

Với những kết quả đạt được, Trường Sĩ quan Thông tin đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trường Sĩ quan Thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị phát biểu chúc mừng, chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị biểu dương, chúc mừng những thành tích các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Thông tin đạt được trong 75 năm qua. Chính ủy Binh chủng đề nghị trong thời gian tới, Trường Sĩ quan Thông tin tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giáo dục - đào tạo; đổi mới nội dung, chương trình giáo dục - đào tạo, bám sát sự phát triển của khoa học, công nghệ, yêu cầu của thực tiễn xây dựng quân đội, Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học... Cùng với đó, thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; giữ vững quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân các địa phương nơi đóng quân, tích cực giúp đỡ Nhân dân...

Đại tá, PGS. TS Lê Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin đọc diễn văn kỷ niệm ngày truyền thống.

Đại tá Vũ Duy Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường phát biểu đáp từ, nêu quyết tâm của tập thể nhà trường trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.