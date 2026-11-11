Trường Sĩ quan Thông tin đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 11/11, tại phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Trường Sĩ quan Thông tin (Binh chủng Thông tin liên lạc) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Nhà trường (11/11/1951 - 11/11/2026).

Quang cảnh buổi lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Trường Sĩ quan Thông tin.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL); Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu).

Cùng dự có đại biểu đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); Thủ trưởng Binh chủng TTLL; đại diện các cơ quan trong Binh chủng và các đơn vị trực thuộc cùng 24 đại biểu thuộc hệ thống lực lượng thông tin toàn quân. Về phía địa phương và đơn vị bạn có đại biểu Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành của tỉnh; đại biểu các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; các trường đại học, cao đẳng kết nghĩa và hơn 400 đại biểu của Nhà trường; cùng hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ theo dõi trực tuyến qua hệ thống truyền hình nội bộ tại các điểm cầu.

Đại tá Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Nhà trường.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin đã ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của Nhà trường. Ra đời trong mốc son lịch sử năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc, trải qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ, nhân viên kỹ thuật TTLL cho toàn quân, đồng thời hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Từ một mái trường gian khó trong khói lửa chiến tranh, ngày nay Trường Sĩ quan Thông tin đã phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm đào tạo sĩ quan, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông uy tín của Quân đội và Quốc gia. Ghi nhận những thành tựu xuất sắc qua các thời kỳ, Đảng, Nhà nước đã phong tặng Nhà trường danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới; tặng thưởng nhiều huân chương cao quý và đặc biệt, tại lễ kỷ niệm trọng thể này, đơn vị vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng TTLL ghi nhận, biểu dương những thành tích và sự trưởng thành vượt bậc mà Trường Sĩ quan Thông tin đã đạt được trong suốt chặng đường 75 năm qua.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và lộ trình xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại trong tình hình mới, đồng chí Chính ủy Binh chủng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung quán triệt và thực hiện tốt các định hướng chiến lược trọng tâm. Theo đó, Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới” gắn với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó phát huy mạnh mẽ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bên cạnh đó, Nhà trường phải chú trọng đổi mới toàn diện chương trình và phương pháp đào tạo, bám sát sự phát triển của khoa học - công nghệ cùng “Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, chuyển dịch trọng tâm từ trang bị kiến thức sang rèn luyện năng lực tự học và tư duy phát triển lâu dài cho người học.

Ngoài ra, việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nhà trường thông minh cần được coi là khâu đột phá nhằm đổi mới phương pháp dạy - học, nâng cao chất lượng nghiên cứu nghệ thuật tổ chức TTLL, cải tiến khí tài và khai thác hiệu quả hệ thống thông tin hiện đại.

Song song với các nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị cũng lưu ý Nhà trường cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy tối đa vai trò của các trung tâm trực thuộc để xây dựng đội ngũ sĩ quan tương lai có bản lĩnh chính trị kiên định, làm chủ tuyệt đối trang thiết bị khí tài, bảo đảm thông tin liên lạc luôn “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trường Sĩ quan Thông tin.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh chung.

Mặt khác, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên; thắt chặt mối quan hệ máu thịt với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, qua đó tiếp tục tô thắm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ thông tin trong lòng Nhân dân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trường Sĩ quan Thông tin, ghi nhận những thành tích xuất sắc của nhà trường trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học thời gian qua.