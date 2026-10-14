Trường Sĩ quan Thông tin bế mạc lớp tập huấn cán bộ Quân đội nhân dân Lào

Ngày 14-10, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức bế mạc lớp tập huấn cán bộ Quân đội nhân dân Lào năm 2026. Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Phó Chính ủy nhà trường chủ trì.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận phát biểu bế mạc.

Sau 3 tháng tập huấn, 30 học viên là cán bộ Quân đội nhân dân Lào được bồi dưỡng kiến thức về hệ thống mạng thông tin, giáo viên thông tin, sửa chữa phương tiện và máy thông tin. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy bảo đảm thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tại các đơn vị thông tin thuộc Quân đội nhân dân Lào.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận trao chứng chỉ hoàn thành tập huấn cho học viên.

Trong quá trình học tập, các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu, rèn luyện và chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của nhà trường. Kết thúc khóa tập huấn, 100% học viên đạt loại khá, giỏi.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Nguyễn Đức Thuận biểu dương kết quả học tập, rèn luyện của các học viên; ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, khoa giáo viên và Tiểu đoàn 18 trong tổ chức, phục vụ lớp tập huấn. Đại tá Nguyễn Đức Thuận mong muốn các học viên tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng lực lượng thông tin Quân đội nhân dân Lào vững mạnh.

Thành công của lớp tập huấn góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.