Các đại biểu dự chương trình gặp mặt.

Chương trình là dịp ôn lại ý nghĩa, giá trị của văn hóa truyền thống dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Toàn cảnh chương trình gặp mặt.

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Bộ đội Tăng thiết giáp; khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng con người Việt Nam và môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Các hoạt động giao lưu, chia sẻ góp phần tạo không khí vui tươi, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị.

Những năm qua, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp luôn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự chính quy, mẫu mực; phát huy tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm, trách nhiệm và tình đồng chí, đồng đội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện.

Chương trình là dịp ôn lại truyền thống, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và văn hóa Bộ đội Tăng thiết giáp.

Chương trình gặp mặt góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận, tạo động lực để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.