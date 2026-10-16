Trường Sĩ quan Pháo binh tổ chức thi tăng gia sản xuất thời kỳ giáp vụ

Các đơn vị trong nhà trường tham gia 4 nội dung thi, gồm: Hệ thống sổ sách, bảng biển về công tác tăng gia sản xuất; hệ thống chuồng trại, phát triển chăn nuôi; quy hoạch hệ thống vườn, giàn; quản lý, sử dụng vốn và sản phẩm tăng gia sản xuất.

Hội thi nhằm đánh giá kết quả, thành tích, tinh thần quyết tâm thực hiện công tác tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” và xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp.

Ban giám khảo chấm điểm các mô hình tăng gia sản xuất.

Cùng với đó, qua hội thi nhằm kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tăng gia sản xuất, nhất là trong thời kỳ giáp vụ, góp phần ổn định và cải thiện bữa ăn của bộ đội.

Thời gian qua, các đơn vị trong Trường Sĩ quan Pháo binh đã triển khai nhiều giải pháp để tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, tiếp tục mở rộng quy mô tăng gia sản xuất một cách hợp lý, khoa học; thường xuyên củng cố, cải tạo khu trồng rau, khu chăn nuôi; hệ thống xử lý chất thải bảo đảm vệ sinh môi trường.

Mô hình nuôi đà điểu của Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Pháo binh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đại tá Dương Đình Hồng, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Pháo binh, đánh giá cao các đơn vị trong nhà trường đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị hội thi; nêu cao tinh thần trách nhiệm, động viên cán bộ, học viên nhiệt tình tham gia hội thi, phấn đấu đạt kết quả cao. Bám sát tiêu chuẩn “5 cơ bản trong tăng gia sản xuất”, các đơn vị đã cụ thể hóa công tác phát triển tăng gia sản xuất phù hợp với điều kiện đặc thù và có chiều sâu như: Nuôi gia cầm số lượng lớn với chủng loại đa dạng; kịp thời gối lứa, gối vụ trong chăn nuôi, tăng gia sản xuất; chú trọng chăm sóc vườn rau, đem lại hiệu quả thiết thực.