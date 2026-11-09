Trường Sĩ quan Lục quân 2 đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Theo Đại tá Đinh Đức Thành, Phó chủ nhiệm Chính trị Nhà trường, các hoạt động được triển khai phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, khoa, đơn vị; kết hợp tuyên truyền, giáo dục trong Nhà trường với phối hợp cùng địa phương, đơn vị kết nghĩa. Nội dung tuyên truyền gần gũi, thiết thực, hình thức dễ tiếp cận, vận dụng. Qua đó, giúp bộ đội nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và rèn kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quan 2 và học sinh địa phương tham gia Hội thi Rung chuông vàng.

Một trong những hoạt động nổi bật là Hội thi Rung chuông vàng với chủ đề “Thanh niên với pháp luật năm 2026”, do Tiểu đoàn 8 và Tiểu đoàn 1 phối hợp với Đoàn Thanh niên xã An Phước (Đồng Nai) tổ chức. Hệ thống câu hỏi tập trung vào an toàn giao thông đường bộ, an ninh mạng, kỹ năng nhận diện tội phạm lừa đảo trực tuyến; phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường... Các phần thi kết hợp với tuyên truyền trực tiếp và giao lưu, giúp người tham gia vừa kiểm tra kiến thức, vừa tìm hiểu cách phòng tránh những nguy cơ vi phạm pháp luật trong cuộc sống.

Hạ sĩ Nguyễn Nguyên Long, học viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Tham gia hội thi giúp chúng tôi củng cố kiến thức và rèn cách truyền đạt để người nghe dễ hiểu, dễ nhớ. Những nội dung về an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội hay phòng tránh lừa đảo đều rất gần gũi với người trẻ”.

Đồng chí Trần Anh Phú, Bí thư Đoàn xã An Phước đánh giá: “Sân chơi tìm hiểu pháp luật do tuổi trẻ địa phương phối hợp với cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức giúp đoàn viên, thanh niên, học sinh có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi. Những vấn đề tuổi trẻ quan tâm được chuyển thành câu hỏi, nội dung trao đổi cụ thể nên dễ tiếp nhận. Hoạt động còn tăng thêm sự gần gũi, gắn kết tình quân dân”.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh trên địa bàn.

Cùng với các hoạt động giao lưu tại địa phương, đơn vị kết nghĩa, Nhà trường tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trường học trên địa bàn. Các hình thức sân khấu hóa tình huống pháp luật, trò chơi, giao lưu hỏi-đáp, phát tài liệu tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi học sinh. Qua đó, giúp các em dễ tiếp thu, ghi nhớ kiến thức, từng bước hình thành kỹ năng nhận diện, ứng xử phù hợp trước những tình huống liên quan đến pháp luật trong học tập, sinh hoạt.

Đặc biệt, trong buổi chiều 9-11, Trường Sĩ quan Lục quân 2 phối hợp với Công an TP Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường với chuyên đề “Nhận diện và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng”. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nhận diện, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia môi trường mạng; bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin của cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng Nhà trường an toàn, vững mạnh.