Trường Sĩ quan Lục quân 2 bàn giao 'Nhà tình nghĩa' tặng gia đình chính sách

Bà Nguyễn Thị Miền thuộc diện thân nhân liệt sĩ, có bố là Nguyễn Quang Nên hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; điều kiện kinh tế gia đình khó khăn; nhà ở nhiều năm đã xuống cấp. Nắm được hoàn cảnh đó, Trường Sĩ quan Lục quân 2 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tổ chức xây dựng “Nhà tình nghĩa”.

Thiếu tướng Đỗ Văn Lực, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 trao quyết định tặng “Nhà tình nghĩa” cho đại diện gia đình.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Căn nhà mới được khởi công xây dựng từ tháng 4-2026, diện tích 100m2, có 1 phòng khách, 3 phòng ngủ được thiết kế theo kiểu nhà mái bằng. Nhà trường hỗ trợ 80 triệu đồng được trích từ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Căn nhà hoàn thành bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật, thiết kế phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Đỗ Văn Lực, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 khẳng định: “Ngôi nhà không chỉ giúp gia đình có nơi sinh hoạt ổn định mà còn là biểu tượng của nghĩa tình quân dân, minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 2 đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Nhân dịp này, nhà trường, địa phương và doanh nghiệp trao tặng gia đình bà Nguyễn Thị Miền nhiều phần quà thiết thực, phục vụ sinh hoạt trong ngôi nhà mới.