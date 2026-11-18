Tại hội nghị, các ý kiến đánh giá cuộc diễn tập được tổ chức chặt chẽ, khoa học, đúng ý định; nội dung, phương pháp có nhiều đổi mới. Học viên cơ bản nắm chắc kiến thức, vận dụng linh hoạt lý luận vào thực hành chỉ huy, tổ chức chiến đấu; khả năng xử trí tình huống và hiệp đồng giữa các bộ phận có tiến bộ. Công tác bảo đảm an toàn được triển khai đồng bộ, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Trung Hiếu, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng, TS Nguyễn Trung Hiếu yêu cầu các cơ quan, khoa, đơn vị phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế; vận dụng kinh nghiệm diễn tập vào giảng dạy, huấn luyện; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chặt chẽ, chủ động phòng ngừa những nguy cơ mất an toàn.

Lãnh đạo, chỉ huy Trường Sĩ quan Lục quân 1 trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Nhân dịp này, Ban giám hiệu Nhà trường trao thưởng tặng 22 tập thể và 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.