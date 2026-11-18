Từ ngày 13 đến 18-11, Khoa Máy bay Động cơ, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành cho học viên Cao đẳng Kỹ thuật hàng không Bộ Công an khóa 1.

Học viên thi thực hành chuyên ngành.

Đây là khóa học viên đầu tiên được nhà trường đào tạo cho Bộ Công an, đánh dấu bước phát triển trong công tác phối hợp đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật hàng không giữa hai lực lượng. Nội dung thi gồm hai phần: Lý thuyết chuyên ngành và thực hành chuyên ngành. Phần thi lý thuyết chuyên ngành tập trung đánh giá kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của trực thăng, động cơ và các hệ thống trên trực thăng, động cơ. Phần thi thực hành chuyên ngành đánh giá kỹ năng khai thác, sử dụng kỹ thuật hàng không; thực hiện công tác chuẩn bị kỹ thuật hàng không cho bay; bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật hàng không. Thông qua kỳ thi, học viên được đánh giá toàn diện về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác kỹ thuật hàng không.

Học viên thi phần lý thuyết chuyên ngành.

Cán bộ, giảng viên chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc thi.

Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt loại khá, giỏi. Kết quả kỳ thi phản ánh sự nỗ lực học tập, rèn luyện của học viên, đồng thời khẳng định chất lượng giảng dạy, huấn luyện của đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Máy bay Động cơ, góp phần khẳng định năng lực đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hàng không của Trường Sĩ quan Không quân, tạo tiền đề tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật hàng không cho Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.