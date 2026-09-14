Trường Sĩ quan Không quân tổ chức thành công ban bay chuyển sân

Ngày 14-9, Trường Sĩ quan Không quân phối hợp với Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức thành công ban bay chuyển sân cho Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940. Ban bay thực hiện nhiệm vụ diễn tập bắn, ném bom đạn thật (học tập) cho cán bộ, giảng viên, học viên năm 2026 tại Trường bắn TB2 (tỉnh Gia Lai). Đại tá Lê Chung Nam - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân dự, chỉ đạo.

Chiếc máy bay L-39NG hạ cánh đầu tiên tại sân bay Phù Cát.

Để bảo đảm ban bay diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ, kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy và các mặt bảo đảm. Lực lượng phi công, giảng viên, học viên thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị trước chuyến bay; công tác kỹ thuật, thông tin liên lạc, dẫn đường, khí tượng và bảo đảm sân bay được triển khai chặt chẽ, đồng bộ.

Thủ trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân và Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân chúc mừng phi công, giảng viên, nhân viên các trung đoàn.

Trong quá trình tổ chức ban bay, chỉ huy các cấp bám sát kế hoạch, điều hành linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xử trí các tình huống phát sinh, bảo đảm các chuyến bay chuyển sân được thực hiện đúng nội dung, yêu cầu và tuân thủ nghiêm quy định về an toàn bay. Sau gần 20 phút cất cánh từ sân bay Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), 5 máy bay YAK-130 của Trung đoàn 940 và 4 máy bay L-39NG của Trung đoàn 910 lần lượt hạ cánh an toàn xuống sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai).

Việc tổ chức thành công ban bay chuyển sân khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng; tạo tiền đề để Trường Sĩ quan Không quân tiếp tục triển khai các nội dung diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo phi công quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.