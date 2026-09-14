Trường Sĩ quan Không quân tổ chức thành công ban bay chuyển sân

Để bảo đảm ban bay diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, ngay từ sáng sớm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ, kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, các mặt bảo đảm. Phi công, giảng viên, học viên thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị trước chuyến bay. Công tác kỹ thuật, thông tin liên lạc, dẫn đường, khí tượng, bảo đảm sân bay được triển khai chặt chẽ, đồng bộ.

Trong quá trình tổ chức ban bay, chỉ huy các cấp bám sát kế hoạch, điều hành linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xử trí các tình huống phát sinh, bảo đảm các chuyến bay chuyển sân đúng nội dung, yêu cầu, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn bay.

Sau gần 20 phút cất cánh từ sân bay Tuy Hòa, 5 máy bay Yak-130 của Trung đoàn 940 và 4 máy bay L-39NG của Trung đoàn 910 lần lượt hạ cánh an toàn xuống sân bay Phù Cát.

Chiếc máy bay L-39NG đầu tiên hạ cánh tại sân bay Phù Cát.

Đại tá Lê Chung Nam, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân và Đại tá Đoàn Thế Sơn, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân chúc mừng tổ bay L-39NG hoàn thành tốt nhiệm vụ bay chuyển sân.

Đại tá Lê Chung Nam và Đại tá Đoàn Thế Sơn chúc mừng tổ bay Yak-130 hoàn thành tốt nhiệm vụ bay chuyển sân.

Ban bay chuyển sân là bước chuẩn bị quan trọng, đưa lực lượng, phương tiện đến khu vực thực hiện nhiệm vụ tại Trường bắn TB2; giúp cán bộ, giảng viên, học viên làm quen với điều kiện hoạt động mới, kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, hiệp đồng, công tác bảo đảm của các cơ quan, đơn vị trước khi bước vào diễn tập bắn, ném bom đạn thật (học tập) năm 2026.

Thủ trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân và Trường Sĩ quan Không quân chụp ảnh chung với các phi công, giảng viên, nhân viên tham gia ban bay.

Việc tổ chức thành công ban bay chuyển sân khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng; tạo tiền đề để Trường Sĩ quan Không quân tiếp tục triển khai các nội dung diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo phi công quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.