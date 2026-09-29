Ngày 29-9, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức diễn tập bắn, ném bom, đạn thật cho phi công giảng viên, học viên trên máy bay YAK-130 và L-39NG. Theo dõi, chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Tạ Quang Thảo - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); đại biểu các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân và Quân khu 5.

Các đại biểu tham dự, chỉ đạo diễn tập.

Các đại biểu tham dự, chỉ đạo diễn tập.

Trong đợt diễn tập bắn, ném bom, đạn thật lần này, các phi công giảng viên, học viên Trung đoàn 940 thực hiện các bài bay kèm ném bom chiến đấu, phóng rốc két vào mục tiêu mặt đất cơ động giản đơn; bay kèm ném bom học tập, phóng rốc két vào mục tiêu mặt đất cơ động giản đơn; bay kèm ném bom chiến đấu, phóng rốc két vào mục tiêu mặt đất cơ động phức tạp, vòng chiến đấu. Đối với Trung đoàn 910, các phi công giảng viên, học viên thực hiện bài bay kèm ném bom học tập vào mục tiêu mặt đất cơ động giản đơn.

Nhờ công tác tổ chức, chuẩn bị chu đáo, huấn luyện, luyện tập nghiêm túc và hiệp đồng chặt chẽ, các phi công giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Không quân tham gia diễn tập đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, tâm lý ổn định, thực hiện công kích mục tiêu đúng yếu lĩnh, động tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhiều học viên phi công trẻ lần đầu tham gia bắn, ném bom đạn thật đã bình tĩnh, tự tin, tiêu diệt mục tiêu, qua đó khẳng định sự trưởng thành của học viên và chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo của nhà trường. Kết quả các loạt bắn, ném đạt xuất sắc và giỏi.

Nhân viên kỹ thuật hàng không kiểm tra tình trạng máy bay L-39NG trước khi bay.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào thực hành bay bắn, ném bom đạn thật với hai loại vũ khí là bom và rốc két. Qua diễn tập, các phi công có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay; đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức huấn luyện, bay và thực hành sử dụng vũ khí trên loại máy bay mới.

Với nhiều học viên phi công trẻ, đây cũng là lần đầu thực hành bắn, ném bom đạn thật. Từ công tác chuẩn bị, xử trí tình huống đến thực hành các yếu lĩnh, động tác, các học viên đều thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, làm chủ khí tài và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân viên kỹ thuật hàng không kiểm tra tình trạng máy bay L-39NG.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, điều hành ban bay hỗn hợp các loại máy bay cho cán bộ các cấp trong Trường Sĩ quan Không quân; nâng cao công tác bảo đảm về kỹ thuật hàng không, kỹ thuật hậu cần sân bay, đài trạm thông tin, ra-đa… trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và chiến đấu. Thông qua diễn tập nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu và sử dụng vũ khí công kích mục tiêu mặt đất ban ngày khí tượng giản đơn đối với giảng viên, học viên của Trung đoàn 940; kiểm tra hệ thống vũ khí hàng không đánh mục tiêu mặt đất của máy bay L-39NG, kết quả huấn luyện chuyển loại phi công L-39NG của Trung đoàn 910; làm cơ sở để đánh giá chất lượng huấn luyện, đào tạo của nhà trường và chất lượng sử dụng vũ khí hàng không, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi nhận:

Các máy bay được kiểm tra kỹ thuật trước giờ thực hiện nhiệm vụ.

Nhân viên kỹ thuật chuẩn bị rốc két cho máy bay YAK-130.

Lắp rốc két vào máy bay YAK-130.

Chuẩn bị bom cho máy bay thực hiện diễn tập.

Nhân viên kỹ thuật hàng không treo bom lên máy bay.

Giao nhiệm vụ cho nhân viên kỹ thuật hàng không.

Phi công sẵn sàng thực hiện chuyến bay.

Phi công tự tin thực hiện nhiệm vụ bay.

Máy bay chuẩn bị ra đường băng cất cánh.

Máy bay L-39NG thực hiện chuyến bay khí tượng.

Phi công điều khiển máy bay YAK-130 thực hiện phóng rốc két.

Phi công điều khiển máy bay L-39NG thực hiện ném bom.

Công kích trúng mục tiêu.

Phi công thực hiện bay chào mừng.

Phi công thực hiện bay chào mừng.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn và Trung tướng Vũ Hồng Sơn tặng quà chúc mừng các đơn vị thực hiện diễn tập thành công.