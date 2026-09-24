Trường Sĩ quan Không quân tiếp xã giao Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Ngày 24-9, Đại tá Đoàn Thế Sơn - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân tiếp xã giao Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam do ông Tshering W.Sherpa - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn. Dự buổi tiếp có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của nhà trường.

Quang cảnh buổi đón tiếp Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tá Đoàn Thế Sơn chào mừng Đại sứ Tshering W.Sherpa và các thành viên trong đoàn đến thăm, làm việc tại Trường Sĩ quan Không quân; đồng thời khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua tiếp tục được củng cố, trong đó hợp tác quốc phòng là một lĩnh vực quan trọng. Quan hệ hợp tác giữa lực lượng không quân 2 nước được duy trì thường xuyên, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Đại tá Đoàn Thế Sơn tặng quà lưu niệm cho Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Đối với Trường Sĩ quan Không quân, nhà trường luôn coi trọng và tích cực triển khai các nội dung hợp tác với không quân Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện phi công quân sự. Quá trình phối hợp giữa 2 bên đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, giảng viên và học viên 2 nước. Nhà trường trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của phía Ấn Độ đối với công tác đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực ngoại ngữ của nhà trường.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Tshering W.Sherpa đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực giữa 2 bên trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện phi công quân sự và nâng cao năng lực ngoại ngữ. Đại sứ khẳng định Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác quốc phòng, trong đó chú trọng mở rộng các nội dung hợp tác giữa lực lượng không quân 2 nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển bền vững.

Sau buổi tiếp, Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ đã tham quan Trung tâm Ngoại ngữ và Trung tâm Mô phỏng của Trường Sĩ quan Không quân.