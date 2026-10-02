Trường Sĩ quan Không quân: Nâng cao chất lượng đào tạo phi công quân sự

Trường Sĩ quan Không quân vừa tổ chức thành công diễn tập bắn, ném bom, đạn thật tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2. Đây là lần đầu tiên học viên phi công quân sự được diễn tập với bom, đạn thật; cũng là lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào diễn tập. Kết quả cuộc diễn tập đạt kết quả giỏi, xuất sắc đã tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo, huấn luyện của nhà trường, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 giờ sáng, tại khu vực sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai), các nhân viên kỹ thuật hàng không đã có mặt để kiểm tra, chuẩn bị công tác kỹ thuật cho các máy bay chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Các loại bom, rốc két được vận chuyển, lắp đặt lên hai loại máy bay YAK-130 và L-39NG.

Phi công chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập.

Sau chuyến bay khí tượng, điều kiện thời tiết được xác nhận bảo đảm cho toàn bộ lực lượng tham gia diễn tập, các máy bay bắt đầu cơ động ra đường băng, thực hiện chuyến bay diễn tập bắn, ném bom, đạn thật tại trường bắn của Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2.

Phi công điều khiển máy bay YAK-130 tham gia diễn tập.

Trong đợt diễn tập lần này, các phi công, giảng viên, học viên Trung đoàn 940 thực hiện các bài bay kèm ném bom chiến đấu, phóng rốc két vào mục tiêu mặt đất cơ động giản đơn; bay kèm ném bom học tập, phóng rốc két vào mục tiêu mặt đất cơ động giản đơn; bay kèm ném bom chiến đấu, phóng rốc két vào mục tiêu mặt đất cơ động phức tạp, vòng chiến đấu. Đối với Trung đoàn 910, các phi công, giảng viên thực hiện bài bay kèm ném bom học tập vào mục tiêu mặt đất cơ động giản đơn với máy bay L-39NG.

Các phi công tiến hành công kích mục tiêu theo đợt. Khi máy bay cơ động vào trường bắn, dưới sự điều hành của chỉ huy bay trường bia, các phi công tiến hành lập vòng kín thông qua bia, bật công tắc vũ khí, sau đó vòng phải vào công kích mục tiêu. Qua các đợt bắn, ném bom, đạn thật, kết quả công kích mục tiêu đều đạt giỏi, xuất sắc. Các giảng viên, học viên bay đã thể hiện bản lĩnh tự tin, tâm lý vững vàng, tiến hành công kích mục tiêu đúng yếu lĩnh động tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phi công điều khiển máy bay L-39NG tham gia diễn tập.

Phấn khởi với kết quả diễn tập đạt được, Thượng sĩ Trần Anh Linh - học viên bay Trung đoàn 940 cho biết, để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, anh cũng như các học viên khác đã được huấn luyện kỹ càng về bài bắn công kích mục tiêu mặt đất, được giảng viên kèm cặp sát trong quá trình huấn luyện. "Đối với tôi, cuộc diễn tập rất quan trọng, giúp nâng cao bản lĩnh, kỹ năng, kỹ thuật lái để sau khi ra trường có thể tự tin đảm nhận các nhiệm vụ" - Thượng sĩ Trần Anh Linh nói.

Đối với các giảng viên bay, nhiệm vụ trong đợt diễn tập đặt ra nhiều yêu cầu cao khi vừa hướng dẫn cho học viên bay, vừa bay cùng học viên để thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Lê Văn Chung - Biên đội trưởng Biên đội 2, Phi đội 2, Trung đoàn 940 cho biết, để tham gia diễn tập, các học viên được triển khai học tập về quy chế sân bay, các địa tiêu khu vực sân bay, trường bia... Đồng thời, các giảng viên hướng dẫn học viên tiếp cận, thực hiện tốt các chuyến bay huấn luyện; trang bị đầy đủ kiến thức chuyên ngành, kỹ thuật lái, cách sử dụng các thiết bị... Bên cạnh đó, giảng viên cũng là người làm công tác tâm lý cho học viên khi lần đầu thực hành bắn, ném bom, đạn thật. "Chúng tôi thường xuyên động viên, giúp đỡ học viên trong quá trình luyện tập trên sa bàn cũng như bay trong phòng tập. Trong quá trình bay diễn tập, giảng viên luôn theo sát học viên để hướng dẫn, hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng tôi luôn ưu tiên để học viên tự thao tác, thể hiện được quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện của bản thân cũng như kết quả đào tạo của nhà trường" - Đại úy Lê Văn Chung chia sẻ.

Khẳng định chất lượng đào tạo

Đại tá Đoàn Thế Sơn - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân cho biết, kết quả của cuộc diễn tập thể hiện giảng viên, học viên đã làm tốt công tác chuẩn bị; khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường gắn với thực tiễn của đơn vị và phương châm "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị". Để có được kết quả nêu trên, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của thủ trưởng các cấp, nhà trường đã ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, rèn luyện cho giảng viên, học viên bản lĩnh, tâm lý khi sử dụng bom, đạn thật.

Phi công điều khiển máy bay YAK-130 phóng rốc két công kích mục tiêu.

Thông qua kết quả diễn tập đánh giá năng lực tổ chức chỉ huy, chỉ huy bay, hiệp đồng chiến đấu của người chỉ huy, cơ quan, giảng viên bay trong thực hiện nhiệm vụ có sử dụng vũ khí. Đồng thời, kiểm tra khả năng thực hiện nhiệm vụ của dòng máy bay mới L-39NG. Đại tá Nguyễn Văn Thụ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 910 cho biết, lần đầu tiên đưa vào diễn tập với máy bay L-39NG, đơn vị có những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, Thường vụ, Đảng ủy Trung đoàn đã ra Nghị quyết lãnh đạo đối với nhiệm vụ diễn tập; quán triệt cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trực tiếp tham gia nhiệm vụ nhận thức được trách nhiệm và quyết tâm cao. Đặc biệt, công tác huấn luyện, hợp luyện với máy bay YAK-130 được thực hiện chặt chẽ đã giúp đơn vị thực hiện tốt diễn tập bắn, ném bom, đạn thật. Trên cơ sở đó, đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm để tiến tới làm chủ hoàn toàn vũ khí trang bị mới.

Đại tá ĐOÀN THẾ SƠN - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân: Sau diễn tập, nhà trường sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, đổi mới chương trình đào tạo, thống nhất giáo trình huấn luyện để nâng cao chất lượng bay và bảo đảm an toàn bay. Cùng với đó, tiến tới làm chủ trang bị vũ khí, khoa học kỹ thuật, yếu lĩnh động tác bay với máy bay L-39NG, làm tiền đề huấn luyện các thế hệ học viên phi công quân sự tiếp theo bảo đảm ngày càng nâng cao chất lượng.