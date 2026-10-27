Trường Sĩ quan Không quân kiểm tra thực hành bắn súng bộ binh

Ngày 27-10, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức kiểm tra thực hành bắn súng bộ binh năm 2026 đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Khu Hiệu bộ nhà trường. Thiếu tướng Lê Văn Uy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường dự và chỉ đạo.

Nội dung kiểm tra gồm: Bắn súng ngắn K54 bài 1 đối với sĩ quan; bắn súng tiểu liên AK bài 1 đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ. Đây là nội dung huấn luyện quân sự cơ bản, góp phần củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí bộ binh, nâng cao trình độ thực hành và ý thức chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Sĩ quan thực hành bắn súng ngắn K54 bài 1.

Tại buổi kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh, thực hiện đúng quy trình, yếu lĩnh, động tác theo quy định. Nhờ chuẩn bị chu đáo, tổ chức luyện tập nghiêm túc, kết quả kiểm tra đạt tốt; 100% quân nhân đạt yêu cầu, trong đó hơn 50% đạt khá, giỏi.

Thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở tư thế quỳ bắn.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Lê Văn Uy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nền nếp huấn luyện, đánh giá đúng thực chất kết quả, kịp thời khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu.