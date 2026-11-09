Trường Sĩ quan Không quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Chiều 9-11, Trường Sĩ quan Không quân phối hợp với Tòa án Quân sự Khu vực 2, Quân khu 5 tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và học viên khu Hiệu bộ nhà trường nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11).

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền chuyên đề “Phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen” và thông tin về tình hình pháp luật trên địa bàn. Nội dung tập trung phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen; các hành vi phạm tội liên quan, hậu quả và hệ lụy đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận diện những nguy cơ, dấu hiệu vi phạm, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh, không để bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc tiếp tay cho các hoạt động trái pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Uy - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân nhấn mạnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội cho mỗi quân nhân. Đối với cán bộ, học viên nhà trường, việc học tập, tìm hiểu pháp luật cần gắn với thực tiễn công tác, học tập và sinh hoạt; chú trọng nhận diện những vấn đề pháp lý nảy sinh trong đời sống, nhất là thủ đoạn lừa đảo, tín dụng đen và hành vi vi phạm trên không gian mạng. Từ đó, mỗi quân nhân chủ động phòng ngừa, bảo vệ bản thân, gia đình, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn đóng quân.