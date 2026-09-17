Trường Sĩ quan Không quân hướng nghiệp cho học viên tuyển sinh năm 2026

Từ ngày 15 đến 17-9, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức hướng nghiệp cho học viên tuyển sinh năm 2026.

Tham gia chương trình có cán bộ, giảng viên các cơ quan, khoa, tiểu đoàn quản lý học viên và học viên các khóa: Phi công quân sự khóa 55; Thiết bị bay không người lái khóa 2; Cao đẳng Kỹ thuật hàng không khóa 30; Trung cấp Kỹ thuật hàng không dài hạn khóa 7; Thiết bị bay không người lái dài hạn khóa 1; Cao đẳng Kỹ thuật hàng không ngắn hạn khóa 17; Phi công Campuchia khóa 13, Lào khóa 5; Cao đẳng Kỹ thuật hàng không Campuchia khóa 21, Lào khóa 15.

Trong thời gian tổ chức, học viên được giới thiệu truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Trường Sĩ quan Không quân và địa phương nơi nhà trường đóng quân; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của nhà trường; các quy định về rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Đồng thời, học viên được phổ biến quy chế giáo dục, đào tạo, công tác khảo thí, bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo; chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học và phương pháp học tập.

Các học viên tham dự buổi hướng nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà trường giới thiệu các quy định về thư viện, sử dụng mạng và công nghệ thông tin; những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Đối với học viên quốc tế, chương trình chú trọng giáo dục tình đoàn kết, hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Trong khuôn khổ chương trình, học viên được tham quan Trung tâm Huấn luyện thực hành và Trung tâm Mô phỏng của nhà trường, tìm hiểu thực tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị và môi trường huấn luyện, đào tạo.

Thông qua hoạt động hướng nghiệp nhằm giúp các học viên mới tuyển sinh hiểu rõ truyền thống, nhiệm vụ, môi trường đào tạo và yêu cầu của từng ngành học; xác định đúng động cơ, thái độ học tập, tích cực rèn luyện, phấn đấu ngay từ những ngày đầu khóa học.